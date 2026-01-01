Модернізація європейського рівня: як Вельт Капітал бере участь у масштабній реконструкції очисних споруд Луцька

Чому цей проєкт є критично важливим для регіону

Масштаб робіт та інженерні виклики

первинних та вторинних відстійників;

насосних станцій, аеротенків та резервуарів;

блоку зневоднення мулу;

внутрішніх мереж електропостачання, водопроводу та каналізації.

Досвід, що трансформує інфраструктуру

Луцьк продовжує реалізацію одного з наймасштабніших екологічних проєктів за останні десятиліття — комплексну реконструкцію очисних споруд КП «Луцькводоканал» у селі Липляни. Об’єкт, від якого залежить екологічне благополуччя регіону, оновлюють за рахунок міжнародних інвестицій. До виконання цього надскладного інженерного завдання залучена команда компаніїОчисні споруди в Липлянах були збудовані десятки років тому. Протягом тривалого часу комплекс працював в умовах значного фізичного та технологічного зносу, хоча щодня через нього проходить близько 42 мільйони літрів стічних вод із Луцька та прилеглих населених пунктів.Глибока модернізація об’єкта стала критично важливою не лише для стабільної роботи системи міського водовідведення, а й для екологічної безпеки всієї громади та збереження басейну річки Стир.Загальна вартість масштабного міжнародного проєкту модернізації систем водопостачання та водовідведення Луцька становить майже 14 млн євро, з яких понад 11,6 млн євро — кредитні кошти провідних міжнародних фінансових інституцій.Проєкт передбачає повне технологічне переозброєння ключових елементів очисних споруд. У рамках модернізації здійснюється реконструкція:Крім того, передбачено впровадження сучасного лабораторного обладнання, яке дозволить у режимі реального часу контролювати якість очищення стічних вод за найвищими стандартами.Головна складність проєкту полягає в тому, що всі роботи ведуться на діючому стратегічному об’єкті критичної інфраструктури. Його не можна зупинити навіть частково. Це вимагає ювелірної точності, суворої дисципліни та постійної координації дій із проєктантами, інженерами, міжнародними консультантами, технаглядом та виробничими службами водоканалу.Додатковим викликом є специфіка самого об’єкта. Очисні споруди — це зона з підвищеним рівнем агресивного середовища (постійний вплив вологи, хімічних сполук та газів). Робота в таких умовах вимагає застосування спеціалізованих будівельних матеріалів, прогресивних антикорозійних технологій та нестандартних інженерних рішень.Специфіка об’єкта вимагає залучення виконавців із відповідним досвідом у сфері промислового та інфраструктурного будівництва. Команда ТОВ «Вельт Капітал», яка увійшла до проєкту, забезпечує реалізацію необхідних інженерно-технічних рішень та інтеграцію сучасних технологій, що є критично важливим для модернізації споруд такого масштабу.Реалізація цього проєкту доводить: синергія зусиль міської влади, комунальних підприємств, міжнародних фінансових партнерів та професійних приватних виконавців дозволяє впроваджувати в українських містах інженерні рішення європейського рівня навіть у складних сучасних реаліях.