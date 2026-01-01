Біля Луцька розбудовують елітне котеджне містечко: деталі





Жити поруч із лісом — означає обрати інший ритм життя

Усе більше людей, обираючи новий дім, звертають увагу не лише на площу чи планування, а й на атмосферу, яка їх оточуватиме щодня. Саме таку концепцію втілила





Дизайн, що підкреслює красу навколишнього середовища

Архітектурні рішення містечка побудовані на принципах сучасного мінімалізму. Лаконічні фасади, правильні геометричні форми та стримані природні відтінки створюють естетику, яка не відволікає увагу від головного — лісового пейзажу.



Великі панорамні вікна забезпечують максимальне проникнення денного світла та відкривають краєвиди на природу, змінюючи настрій будинку залежно від пори року. Для збереження гармонії всі інженерні мережі прокладені під землею, тому простір залишається відкритим і вільним від повітряних комунікацій.



Ліс поруч — щоденний привілей

Однією з найбільших переваг цього проєкту є його розташування. Від будинку до лісу — буквально кілька хвилин пішки, а до центральної частини Луцька можна доїхати автомобілем приблизно за десять хвилин.



Тут немає інтенсивного транспортного руху чи щільної міської забудови. Натомість кожен день починається зі свіжого повітря, співу птахів та краєвидів на сосни, а вечірні прогулянки лісовими стежками стають звичною частиною життя.





Закрите середовище для комфортного проживання

Містечко спроєктоване так, щоб його мешканці відчували максимальний комфорт і приватність. Невелика кількість будинків створює затишну атмосферу без зайвого шуму та постійного потоку сторонніх людей.



Потрапити на територію можна буде лише через автоматизований в'їзд із системою розпізнавання номерних знаків, а цілодобове відеоспостереження забезпечує новий рівень безпеки мешканців.



Широка внутрішня дорога — 11,5 метра — дозволяє автомобілям безперешкодно роз'їжджатися, а кожне помешкання має власну прибудинкову територію, місце для відпочинку та достатньо особистого простору.



Майбутнім власникам доступні різні варіанти площі, планувань і архітектурних рішень. Також передбачена можливість придбати земельну ділянку окремо та згодом реалізувати індивідуальний проєкт будинку разом із забудовником.



Продумані рішення для сучасного життя

Комфорт сучасного будинку складається не лише з красивої архітектури, а й із функціональних технічних рішень. Усі будинки проєктуються з урахуванням актуальних інженерних технологій, що роблять проживання максимально зручним.



Просторі кімнати, високі стелі, відкриті планування та сучасні системи забезпечують відчуття легкості, простору й комфорту, яких очікують власники житла нового покоління.



Більше, ніж просто нерухомість

Справжня цінність заміського будинку полягає не лише у квадратних метрах чи престижній локації. Це можливість жити у спокої, прокидатися поруч із природою, насолоджуватися тишею та проводити кожен день у середовищі, яке дарує відчуття гармонії.



Коли сучасна архітектура органічно поєднується з природним ландшафтом, народжується новий рівень комфорту та якості життя.



Дізнатися більше про котеджне містечко та доступні будинки, земельні ділянки можна у відділі продажу компанії «Сімейна Фортеця» за телефоном 066 104 04 04.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. У селі Струмівка будують елітне котеджне містечко « біля лісу ». Це ексклюзивна локація для поціновувачів комфорту, стилю та природи. Це простір, у якому можна відновлюватися, дихати на повні груди та жити в гармонії з природою, не відмовляючись від сучасного комфорту.Усе більше людей, обираючи новий дім, звертають увагу не лише на площу чи планування, а й на атмосферу, яка їх оточуватиме щодня. Саме таку концепцію втілила будівельна компанія «Сімейна Фортеця» , створивши котеджне містечко з сучасними будинками у стилі хай-тек, розташоване безпосередньо біля лісу. Тут природа не слугує лише красивим краєвидом — вона стає невід'ємною частиною повсякденного життя.Архітектурні рішення містечка побудовані на принципах сучасного мінімалізму. Лаконічні фасади, правильні геометричні форми та стримані природні відтінки створюють естетику, яка не відволікає увагу від головного — лісового пейзажу.Великі панорамні вікна забезпечують максимальне проникнення денного світла та відкривають краєвиди на природу, змінюючи настрій будинку залежно від пори року. Для збереження гармонії всі інженерні мережі прокладені під землею, тому простір залишається відкритим і вільним від повітряних комунікацій.Однією з найбільших переваг цього проєкту є його розташування. Від будинку до лісу — буквально кілька хвилин пішки, а до центральної частини Луцька можна доїхати автомобілем приблизно за десять хвилин.Тут немає інтенсивного транспортного руху чи щільної міської забудови. Натомість кожен день починається зі свіжого повітря, співу птахів та краєвидів на сосни, а вечірні прогулянки лісовими стежками стають звичною частиною життя.Закрите середовище для комфортного проживанняМістечко спроєктоване так, щоб його мешканці відчували максимальний комфорт і приватність. Невелика кількість будинків створює затишну атмосферу без зайвого шуму та постійного потоку сторонніх людей.Потрапити на територію можна буде лише через автоматизований в'їзд із системою розпізнавання номерних знаків, а цілодобове відеоспостереження забезпечує новий рівень безпеки мешканців.Широка внутрішня дорога — 11,5 метра — дозволяє автомобілям безперешкодно роз'їжджатися, а кожне помешкання має власну прибудинкову територію, місце для відпочинку та достатньо особистого простору.Майбутнім власникам доступні різні варіанти площі, планувань і архітектурних рішень. Також передбачена можливість придбати земельну ділянку окремо та згодом реалізувати індивідуальний проєкт будинку разом із забудовником.Комфорт сучасного будинку складається не лише з красивої архітектури, а й із функціональних технічних рішень. Усі будинки проєктуються з урахуванням актуальних інженерних технологій, що роблять проживання максимально зручним.Просторі кімнати, високі стелі, відкриті планування та сучасні системи забезпечують відчуття легкості, простору й комфорту, яких очікують власники житла нового покоління.Справжня цінність заміського будинку полягає не лише у квадратних метрах чи престижній локації. Це можливість жити у спокої, прокидатися поруч із природою, насолоджуватися тишею та проводити кожен день у середовищі, яке дарує відчуття гармонії.Коли сучасна архітектура органічно поєднується з природним ландшафтом, народжується новий рівень комфорту та якості життя.

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