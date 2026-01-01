Олександр Князєв: «Я не можу стояти осторонь, коли мене просять про допомогу»
Сьогодні, 20:02
Олександр Князєв – волинський забудовник, засновник групи компаній «Сімейна Фортеця». Також чоловік активно веде свій блог у соціальних мережах і має чималу аудиторію підписників. Та нещодавно відкрив нову публічну сторінку своєї діяльності – благодійність.
Ми розпитали в Олександра Князєва про те, чому вирішив публічно допомагати та чи планує перетворювати благодійність в ще одну сферу діяльності.
– Пане Олександр, історія зі збором для Матвія Колядюка сколихнула всю Україну. Зрештою, збір таки вдалося закрити і що ж зараз з хлопчиком?
– Так, до нашого луцького блогера Тараса Карвіни звернулася мама Матвія Колядюка Тетяна. Вона попросила про допомогу. Тарас звернувся до мене, щоб я дав на розіграш квартиру, я не вагався і погодився. Бо коли стоїть питання життя дитини – пройти повз неможливо. Такий у мене характер, що коли мене просять про допомогу, я не можу стояти осторонь. Тож, ми обʼєдналися з іншими волинськими і всеукраїнськими блогерами, почали активно постити в соцмережах інформацію про хлопчика, організували різні заходи і все ж таки, закрили збір.
Це було дуже важко, що тільки ми не проводили: зимові катання з частуваннями, ходили колядували декілька днів по підприємствам, концерти влаштовували, було все. Змогли зібрати силами небайдужих людей 2,9 мільйона доларів. Дарували автівки, а на фінальному розіграші – квартиру в житловому комплексі «Гордість» виграв військовий з Луцька. Тільки Бог міг так все влаштувати.
Зараз Матвій вже в Дубаї. В клініці, яка робить укол Elevidys. До того ж, ми зібрали навіть більше 2,9 мільйонів доларів, тож залишками суми допомогли іншим дітям з такою ж хворобою. Поки Матвійка готують до уколу, він ще чекає попереду його, а далі – реабілітація. Пробуде він в клініці близько 3 місяців. Віримо, що все буде чудово.
– Зрозуміло. Після збору для Матвійка, ви з командою блогерів зробили збір на наземні роботизовані комплекси?
– Так. Під час закриття збору на Матвія, до нас на сцену вийшов один з військових, які були присутні і попросив про допомогу. Зрештою, ми організували три короткі банки на 10 днів, де розігрували автомобілі та айфони. На кожну банку ми купували за свої кошти автівки, а айфони – за спонсорський кошт. Так, на першу банку блогер Андрій Венсько подарував BMW, на другу банку я надав Теслу, а на третю банку Тарас Карвіна віддав Audi Q5. Ці машини ми дарували за донат на банку. Збір лише закінчився, йдуть організаційні моменти, ми хотіли зібрати 60 мільйонів, але вийшло близько 32. Це теж чудово, і теж потребувало великих зусиль.
Кошти розподілимо порівну між 20-ю бригадою спеціального призначення «Любарт», 100-ю та 14-ю механізованою бригадою. Спеціально під цей збір ми навіть з блогерами створили громадську організацію «Блогери Волині».
– Тож, якщо так багато зусиль ви організували для збору, то, ймовірно, продовжите далі?
– У вашому питанні є й відповідь. Справді, зусилля прикладалися колосальні, тож поки ми взяли паузу. У кожного з нас є свій бізнес, своя основна робота, яка була відкладена заради допомоги людям. Тож, поки публічних великих зборів точно не буде, бо усе це займає дуже багато часу, і матеріальних і моральних ресурсів.
Втім, я і до публічних зборів робив дуже багато допомоги тихо. Так і продовжуватиму робити. Мої підписники дуже часто звертаються за допомогою і я, по можливості, допомогаю далі. Просто не висвітлюю це. А поки, з великими зборами пауза. Мусимо відновити сили і, зрештою, зайнятися роботою.
– Дякуємо вам за цю розмову. Бажаємо успіхів надалі.
– Дякую і вам. Бажаю усім читачам успіхів, гарного настрою і спокою в душі і на серці.
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Ми розпитали в Олександра Князєва про те, чому вирішив публічно допомагати та чи планує перетворювати благодійність в ще одну сферу діяльності.
– Пане Олександр, історія зі збором для Матвія Колядюка сколихнула всю Україну. Зрештою, збір таки вдалося закрити і що ж зараз з хлопчиком?
– Так, до нашого луцького блогера Тараса Карвіни звернулася мама Матвія Колядюка Тетяна. Вона попросила про допомогу. Тарас звернувся до мене, щоб я дав на розіграш квартиру, я не вагався і погодився. Бо коли стоїть питання життя дитини – пройти повз неможливо. Такий у мене характер, що коли мене просять про допомогу, я не можу стояти осторонь. Тож, ми обʼєдналися з іншими волинськими і всеукраїнськими блогерами, почали активно постити в соцмережах інформацію про хлопчика, організували різні заходи і все ж таки, закрили збір.
Це було дуже важко, що тільки ми не проводили: зимові катання з частуваннями, ходили колядували декілька днів по підприємствам, концерти влаштовували, було все. Змогли зібрати силами небайдужих людей 2,9 мільйона доларів. Дарували автівки, а на фінальному розіграші – квартиру в житловому комплексі «Гордість» виграв військовий з Луцька. Тільки Бог міг так все влаштувати.
Зараз Матвій вже в Дубаї. В клініці, яка робить укол Elevidys. До того ж, ми зібрали навіть більше 2,9 мільйонів доларів, тож залишками суми допомогли іншим дітям з такою ж хворобою. Поки Матвійка готують до уколу, він ще чекає попереду його, а далі – реабілітація. Пробуде він в клініці близько 3 місяців. Віримо, що все буде чудово.
– Зрозуміло. Після збору для Матвійка, ви з командою блогерів зробили збір на наземні роботизовані комплекси?
– Так. Під час закриття збору на Матвія, до нас на сцену вийшов один з військових, які були присутні і попросив про допомогу. Зрештою, ми організували три короткі банки на 10 днів, де розігрували автомобілі та айфони. На кожну банку ми купували за свої кошти автівки, а айфони – за спонсорський кошт. Так, на першу банку блогер Андрій Венсько подарував BMW, на другу банку я надав Теслу, а на третю банку Тарас Карвіна віддав Audi Q5. Ці машини ми дарували за донат на банку. Збір лише закінчився, йдуть організаційні моменти, ми хотіли зібрати 60 мільйонів, але вийшло близько 32. Це теж чудово, і теж потребувало великих зусиль.
Кошти розподілимо порівну між 20-ю бригадою спеціального призначення «Любарт», 100-ю та 14-ю механізованою бригадою. Спеціально під цей збір ми навіть з блогерами створили громадську організацію «Блогери Волині».
– Тож, якщо так багато зусиль ви організували для збору, то, ймовірно, продовжите далі?
– У вашому питанні є й відповідь. Справді, зусилля прикладалися колосальні, тож поки ми взяли паузу. У кожного з нас є свій бізнес, своя основна робота, яка була відкладена заради допомоги людям. Тож, поки публічних великих зборів точно не буде, бо усе це займає дуже багато часу, і матеріальних і моральних ресурсів.
Втім, я і до публічних зборів робив дуже багато допомоги тихо. Так і продовжуватиму робити. Мої підписники дуже часто звертаються за допомогою і я, по можливості, допомогаю далі. Просто не висвітлюю це. А поки, з великими зборами пауза. Мусимо відновити сили і, зрештою, зайнятися роботою.
– Дякуємо вам за цю розмову. Бажаємо успіхів надалі.
– Дякую і вам. Бажаю усім читачам успіхів, гарного настрою і спокою в душі і на серці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
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