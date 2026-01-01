Олександр Князєв: «Я не можу стояти осторонь, коли мене просять про допомогу»

Олександр Князєв – волинський забудовник, засновник групи компаній «Сімейна Фортеця». Також чоловік активно веде свій блог у соціальних мережах і має чималу аудиторію підписників. Та нещодавно відкрив нову публічну сторінку своєї діяльності – благодійність.



Ми розпитали в Олександра Князєва про те, чому вирішив публічно допомагати та чи планує перетворювати благодійність в ще одну сферу діяльності.



– Пане Олександр, історія зі збором для Матвія Колядюка сколихнула всю Україну. Зрештою, збір таки вдалося закрити і що ж зараз з хлопчиком?



– Так, до нашого луцького блогера Тараса Карвіни звернулася мама Матвія Колядюка Тетяна. Вона попросила про допомогу. Тарас звернувся до мене, щоб я дав на розіграш квартиру, я не вагався і погодився. Бо коли стоїть питання життя дитини – пройти повз неможливо. Такий у мене характер, що коли мене просять про допомогу, я не можу стояти осторонь. Тож, ми обʼєдналися з іншими волинськими і всеукраїнськими блогерами, почали активно постити в соцмережах інформацію про хлопчика, організували різні заходи і все ж таки, закрили збір.



Це було дуже важко, що тільки ми не проводили: зимові катання з частуваннями, ходили колядували декілька днів по підприємствам, концерти влаштовували, було все. Змогли зібрати силами небайдужих людей 2,9 мільйона доларів. Дарували автівки, а на фінальному розіграші –



Зараз Матвій вже в Дубаї. В клініці, яка робить укол Elevidys. До того ж, ми зібрали навіть більше 2,9 мільйонів доларів, тож залишками суми допомогли іншим дітям з такою ж хворобою. Поки Матвійка готують до уколу, він ще чекає попереду його, а далі – реабілітація. Пробуде він в клініці близько 3 місяців. Віримо, що все буде чудово.



– Зрозуміло. Після збору для Матвійка, ви з командою блогерів зробили збір на наземні роботизовані комплекси?



– Так. Під час закриття збору на Матвія, до нас на сцену вийшов один з військових, які були присутні і попросив про допомогу. Зрештою, ми організували три короткі банки на 10 днів, де розігрували автомобілі та айфони. На кожну банку ми купували за свої кошти автівки, а айфони – за спонсорський кошт. Так, на першу банку блогер Андрій Венсько подарував BMW, на другу банку я надав Теслу, а на третю банку Тарас Карвіна віддав Audi Q5.



Кошти розподілимо порівну між 20-ю бригадою спеціального призначення «Любарт», 100-ю та 14-ю механізованою бригадою. Спеціально під цей збір ми навіть з блогерами створили громадську організацію «Блогери Волині».



– Тож, якщо так багато зусиль ви організували для збору, то, ймовірно, продовжите далі?



– У вашому питанні є й відповідь. Справді, зусилля прикладалися колосальні, тож поки ми взяли паузу. У кожного з нас є свій бізнес, своя основна робота, яка була відкладена заради допомоги людям. Тож, поки публічних великих зборів точно не буде, бо усе це займає дуже багато часу, і матеріальних і моральних ресурсів.



Втім, я і до публічних зборів робив дуже багато допомоги тихо. Так і продовжуватиму робити. Мої підписники дуже часто звертаються за допомогою і я, по можливості, допомогаю далі. Просто не висвітлюю це. А поки, з великими зборами пауза. Мусимо відновити сили і, зрештою, зайнятися роботою.



– Дякуємо вам за цю розмову. Бажаємо успіхів надалі.



– Дякую і вам. Бажаю усім читачам успіхів, гарного настрою і спокою в душі і на серці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. – волинський забудовник, засновник групи компаній. Також чоловік активно веде свій блог у соціальних мережах і має чималу аудиторію підписників. Та нещодавно відкрив нову публічну сторінку своєї діяльності – благодійність.Ми розпитали в Олександра Князєва про те, чому вирішив публічно допомагати та чи планує перетворювати благодійність в ще одну сферу діяльності.– Так, до нашого луцького блогеразвернулася мама Матвія Колядюка. Вона попросила про допомогу. Тарас звернувся до мене, щоб я дав на розіграш квартиру, я не вагався і погодився. Бо коли стоїть питання життя дитини – пройти повз неможливо. Такий у мене характер, що коли мене просять про допомогу, я не можу стояти осторонь. Тож, ми обʼєдналися з іншими волинськими і всеукраїнськими блогерами, почали активно постити в соцмережах інформацію про хлопчика, організували різні заходи і все ж таки, закрили збір.Це було дуже важко, що тільки ми не проводили: зимові катання з частуваннями, ходили колядували декілька днів по підприємствам, концерти влаштовували, було все. Змогли зібрати силами небайдужих людей 2,9 мільйона доларів. Дарували автівки, а на фінальному розіграші – квартиру в житловому комплексі «Гордість» виграв військовий з Луцька . Тільки Бог міг так все влаштувати.Зараз Матвій вже в Дубаї. В клініці, яка робить укол Elevidys. До того ж, ми зібрали навіть більше 2,9 мільйонів доларів, тож залишками суми допомогли іншим дітям з такою ж хворобою. Поки Матвійка готують до уколу, він ще чекає попереду його, а далі – реабілітація. Пробуде він в клініці близько 3 місяців. Віримо, що все буде чудово.– Так. Під час закриття збору на Матвія, до нас на сцену вийшов один з військових, які були присутні і попросив про допомогу. Зрештою, ми організували три короткі банки на 10 днів, де розігрували автомобілі та айфони. На кожну банку ми купували за свої кошти автівки, а айфони – за спонсорський кошт. Так, на першу банку блогер Андрій Венсько подарував BMW, на другу банку я надав Теслу, а на третю банку Тарас Карвіна віддав Audi Q5. Ці машини ми дарували за донат на банку . Збір лише закінчився, йдуть організаційні моменти, ми хотіли зібрати 60 мільйонів, але вийшло близько 32. Це теж чудово, і теж потребувало великих зусиль.Кошти розподілимо порівну між 20-ю бригадою спеціального призначення «Любарт», 100-ю та 14-ю механізованою бригадою. Спеціально під цей збір ми навіть з блогерами створили громадську організацію «Блогери Волині».– У вашому питанні є й відповідь. Справді, зусилля прикладалися колосальні, тож поки ми взяли паузу. У кожного з нас є свій бізнес, своя основна робота, яка була відкладена заради допомоги людям. Тож, поки публічних великих зборів точно не буде, бо усе це займає дуже багато часу, і матеріальних і моральних ресурсів.Втім, я і до публічних зборів робив дуже багато допомоги тихо. Так і продовжуватиму робити. Мої підписники дуже часто звертаються за допомогою і я, по можливості, допомогаю далі. Просто не висвітлюю це. А поки, з великими зборами пауза. Мусимо відновити сили і, зрештою, зайнятися роботою.– Дякуємо вам за цю розмову. Бажаємо успіхів надалі.– Дякую і вам. Бажаю усім читачам успіхів, гарного настрою і спокою в душі і на серці.

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