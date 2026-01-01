Як обрати SSD 2026: типи, обсяг, швидкість





SSD поділяють за форм-фактором: розміром, видом підключення та типом пам’яті. Основні сучасні варіанти представляють собою компактні накопичувачі M.2 та класичні 2.5-дюймові. Щодо інтерфейсів, це високошвидкісні нові PCIe/NVMe (до 15 000+ МБ/с). NVMe-накопичувачі здатні розкривати потенціал на повну через лінії PCI Express. Це гарний вибір для ігор, якісної обробки відео у форматі 4K/8K та професійних завдань.



Щоб



Типи SSD: SATA, M.2, NVMe

Перш ніж SSD диск купити, варто розібратися, який саме тип накопичувача підтримує ваша материнська плата комп'ютера або ноутбука. Якщо з форм-фактором SATA 2.5 та mSATA гранично зрозуміло, то з M.2 не все так просто.



Отже, основні типи ССД та їх ключові особливості:



Класика SATA. Цей різновид відноситься до класичного 2,5-дюймового накопичувача. він просто підключається до материнської плати кабелями. У нього обмежена інтерфейсом швидкість на рівні 550-600 МБ/с. Підходить для апгрейду старих ПК або в якості додаткових дисків.

M.2 має компактний розмір із жувальну гумку. Встановлюється безпосередньо у відповідний слот материнської плати, не потребує проводів. SSD M.2 купити можна, який працює зі швидкістю звичайного SATA 550 МБ/с. Також накопичувач здатен працювати на шині PCIe. Він забезпечує швидкість від 3500 до понад 7000 МБ/с.

Сучасний NVMe SSD. Для обміну даними задіяна шина PCI Express. Рекордна швидкість таких накопичувачів у 5-15 разів вища за SATA. Звісно ж, на NVMe SSD ціна буду большою, але це ідеальний вибір для ігор, завантаження ОС, обробки відео та масивних програм.

Розуміння різниці між NVMe, M.2 та SATA SSD є вірним ключем до ефективного вибору накопичувача.



Обсяг: скільки потрібно

Для оптимальної та комфортної роботи обирайте SSD об'ємом 500-512 ГБ. Якщо в ваших планах є збереження великих фотоархівів, відео або сучасних ігор, варто орієнтуватися на 1-2 ТБ.



Розумний вибір об'єму залежить від ваших потреб:



128-256 ГБ: стандарт для операційної системи Windows, macOS та повсякденних програм;

500-512 ГБ: підійде для офісної роботи, регулярного навчання та кількох невеликих ігор;

1 ТБ: об'єм для геймерів та базової роботи з фото/відео;

2 ТБ і більше: для професійного відеомонтажу у форматі 4K/8K, зберігання великих архівів ігор або великих баз даних.

Рекомендовано не заповнювати SSD на всі 100%. Нехай залишиться вільними щонайменше 10-15% загального об'єму накопичувача, оскільки це потрібно для коректної роботи технології TRIM.



Швидкість читання або запису

Ці два головні показники продуктивності SSD вимірюється в мегабайтах за секунду (МБ/с) або гігабайтах за секунду (ГБ/с).

Залежно від інтерфейсу, швидкодії варіюються так:



SATA III до 550-560 МБ/с: для звичайних 2.5-дюймових накопичувачів та деяких M.2.

NVMe PCIe 3.0 до 3500 МБ/с: притаманно більшості сучасних ігровим ноутбукам.

NVMe PCIe 4.0/5.0 від 5000 до 15000 МБ/с: швидший варіант, що застосовується для професійної роботи з відео та в консолях нового покоління.

Якщо необхідно комфортне повсякденне користування, тоді обирайте SSD зі швидкістю від 500 МБ/с.



Сумісність з ПК та ноутбуком

Все залежить від форм-фактора ССД та інтерфейсу підключення. Для комп’ютера підійдуть будь-які накопичувачі, тоді як SSD для ноутбука купити краще компактний.



Головні особливості сумісності:



M.2 з ноутбуком. Сучасні лептопи підтримують SATA та NVMe. Ультратонкі моделі зазвичай працюють лише з M.2 2242 замість стандартних 2280.

Сумісність M.2 з ПК. Материнські плати для комп’ютерів мають слоти M.2 з підтримкою NVMe.

Обмеження для NVMe. Купуючи високошвидкісний NVMe SSD, переконайтеся, що ПК або ноутбук оснащен ключем роз'єму M-Key на материнській платі та підтримує шину PCIe.

Щоб обрати точний варіант, варто дізнатися про специфікацію вашого ноутбука (підтримуваний інтерфейс, форм-фактор і ключ роз'єму) і підібрати потрібний накопичувач.



Топ SSD 2026 за ціною-якістю

Найкращі SSD за співвідношенням ціни та якості у 2026 році забезпечують максимальну швидкодію для ігор та важких програм за розумні гроші. Серед топових моделей такі:



Kingston NV3 на 1 ТБ. Бюджетний лідер з інтерфейсом PCIe 4.0, швидкістю читання до 6000 МБ/с, запису - до 4000 МБ/с. Підійде для апгрейду ПК, ноутбуків та PlayStation 5.

WD Black SN850X 1 ТБ. Для геймерів і ентузіастів. Має інтерфейс PCIe 4.0, швидкість читання до 7300 МБ/с, запис до 6300 МБ/с.

Samsung 990 PRO на 1 ТБ. Ідеален для професіоналів, відеомонтажерів. У нього високі параметри: інтерфейс PCIe 4.0, швидкість читання до 7450 МБ/с, запис до 6900 МБ/с.На такий SSD накопичувач ціна в Україні від 8 600 грн

Серед доступних варіантів, Kingston виділяється надійним балансом між продуктивністю та доступністю у своїх серіях NV3.



Купити SSD в Y.ua

Інтернет-магазин "Цифра" пропонує SSD диски купити по доступній ціні, з яких ви можете легко вибрати необхідний варіант. В каталозі на сайті можна ознайомитися з детальними параметрами, характеристиками інтерфейсу, зовнішнього вигляду, типу. У магазині Y.ua можна оформити кредит і скористатися акційними пропозиціями.



FAQ

Які SSD диски найпопулярніші в 2026 році?



Серед популярних SSD у 2026 році лідирують надшвидкісні накопичувачі стандарту NVMe PCIe 4.0 та новітні PCIe 5.0. Беззаперечний лідер - Samsung 990 Pro.



Скільки коштують SSD диски?

Ціни на SSD-диски в Україні - в Y.ua стартують приблизно від 1600 грн за моделі базового об'єму і можуть досягати 15 000 грн і більше за високошвидкісні накопичувачі великої місткості.



Які SSD диски відносяться до преміум-класу?

Еталонні накопичувачі компанії Samsung, як Samsung 9100 PRO або 990 PRO. Також Corsair MP700 Pro XT та Kingston FURY Renegade.



В світі, що швидко розвивається, краще зберігати файли на ССД накопичувачах від відомих брендів, таких як Kingston і Samsung, що покращить ефективність роботи. Для комфорту покупців в магазині "Цифра" передбачено різні варіанти оплати і доставки товарів. Замовляйте найкращі SSD накопичувачі в Y.ua та вдалих покупок!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Перехід на SSD є ефективнішим способом прискорити роботу старого комп'ютера або зібрати новий ПК. Відсутність рухомих деталей дозволяє твердотільному накопичувачу забезпечувати миттєвий запуск системи, він у 5-10 разів швидше завантажує ігри за класичні жорсткі диски (HDD). ССД не шумлять при роботі, споживають малий об'єм енергії та виділяють значно менше тепла.SSD поділяють за форм-фактором: розміром, видом підключення та типом пам’яті. Основні сучасні варіанти представляють собою компактні накопичувачі M.2 та класичні 2.5-дюймові. Щодо інтерфейсів, це високошвидкісні нові PCIe/NVMe (до 15 000+ МБ/с). NVMe-накопичувачі здатні розкривати потенціал на повну через лінії PCI Express. Це гарний вибір для ігор, якісної обробки відео у форматі 4K/8K та професійних завдань.Щоб купити SSD - накопичувач в кредит в Україні - Y.ua, оберіть потрібний обсяг пам'яті, наприклад можна SSD 1TB купити та форм-фактор (M.2 чи 2.5"). Оформлення розстрочки або кредиту доступне онлайн на сайті магазину "Цифра" від провідних українських банків.Перш ніж SSD диск купити, варто розібратися, який саме тип накопичувача підтримує ваша материнська плата комп'ютера або ноутбука. Якщо з форм-фактором SATA 2.5 та mSATA гранично зрозуміло, то з M.2 не все так просто.Отже, основні типи ССД та їх ключові особливості:Розуміння різниці між NVMe, M.2 та SATA SSD є вірним ключем до ефективного вибору накопичувача.Для оптимальної та комфортної роботи обирайте SSD об'ємом 500-512 ГБ. Якщо в ваших планах є збереження великих фотоархівів, відео або сучасних ігор, варто орієнтуватися на 1-2 ТБ.Розумний вибір об'єму залежить від ваших потреб:Рекомендовано не заповнювати SSD на всі 100%. Нехай залишиться вільними щонайменше 10-15% загального об'єму накопичувача, оскільки це потрібно для коректної роботи технології TRIM.Ці два головні показники продуктивності SSD вимірюється в мегабайтах за секунду (МБ/с) або гігабайтах за секунду (ГБ/с).Залежно від інтерфейсу, швидкодії варіюються так:Якщо необхідно комфортне повсякденне користування, тоді обирайте SSD зі швидкістю від 500 МБ/с.Все залежить від форм-фактора ССД та інтерфейсу підключення. Для комп’ютера підійдуть будь-які накопичувачі, тоді як SSD для ноутбука купити краще компактний.Головні особливості сумісності:Щоб обрати точний варіант, варто дізнатися про специфікацію вашого ноутбука (підтримуваний інтерфейс, форм-фактор і ключ роз'єму) і підібрати потрібний накопичувач.Найкращі SSD за співвідношенням ціни та якості у 2026 році забезпечують максимальну швидкодію для ігор та важких програм за розумні гроші. Серед топових моделей такі:Серед доступних варіантів, Kingston виділяється надійним балансом між продуктивністю та доступністю у своїх серіях NV3.Інтернет-магазин "Цифра" пропонує SSD диски купити по доступній ціні, з яких ви можете легко вибрати необхідний варіант. В каталозі на сайті можна ознайомитися з детальними параметрами, характеристиками інтерфейсу, зовнішнього вигляду, типу. У магазині Y.ua можна оформити кредит і скористатися акційними пропозиціями.Серед популярних SSD у 2026 році лідирують надшвидкісні накопичувачі стандарту NVMe PCIe 4.0 та новітні PCIe 5.0. Беззаперечний лідер - Samsung 990 Pro.Ціни на SSD-диски в Україні - в Y.ua стартують приблизно від 1600 грн за моделі базового об'єму і можуть досягати 15 000 грн і більше за високошвидкісні накопичувачі великої місткості.Еталонні накопичувачі компанії Samsung, як Samsung 9100 PRO або 990 PRO. Також Corsair MP700 Pro XT та Kingston FURY Renegade.В світі, що швидко розвивається, краще зберігати файли на ССД накопичувачах від відомих брендів, таких як Kingston і Samsung, що покращить ефективність роботи. Для комфорту покупців в магазині "Цифра" передбачено різні варіанти оплати і доставки товарів. Замовляйте найкращі SSD накопичувачі в Y.ua та вдалих покупок!

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