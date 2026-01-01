Як обрати SSD 2026: типи, обсяг, швидкість

Як обрати SSD 2026: типи, обсяг, швидкість
Перехід на SSD є ефективнішим способом прискорити роботу старого комп'ютера або зібрати новий ПК. Відсутність рухомих деталей дозволяє твердотільному накопичувачу забезпечувати миттєвий запуск системи, він у 5-10 разів швидше завантажує ігри за класичні жорсткі диски (HDD). ССД не шумлять при роботі, споживають малий об'єм енергії та виділяють значно менше тепла.

SSD поділяють за форм-фактором: розміром, видом підключення та типом пам’яті. Основні сучасні варіанти представляють собою компактні накопичувачі M.2 та класичні 2.5-дюймові. Щодо інтерфейсів, це високошвидкісні нові PCIe/NVMe (до 15 000+ МБ/с). NVMe-накопичувачі здатні розкривати потенціал на повну через лінії PCI Express. Це гарний вибір для ігор, якісної обробки відео у форматі 4K/8K та професійних завдань.

Щоб купити SSD - накопичувач в кредит в Україні - Y.ua, оберіть потрібний обсяг пам'яті, наприклад можна SSD 1TB купити та форм-фактор (M.2 чи 2.5"). Оформлення розстрочки або кредиту доступне онлайн на сайті магазину "Цифра" від провідних українських банків.

Типи SSD: SATA, M.2, NVMe


Перш ніж SSD диск купити, варто розібратися, який саме тип накопичувача підтримує ваша материнська плата комп'ютера або ноутбука. Якщо з форм-фактором SATA 2.5 та mSATA гранично зрозуміло, то з M.2 не все так просто.

Отже, основні типи ССД та їх ключові особливості:

  • Класика SATA. Цей різновид відноситься до класичного 2,5-дюймового накопичувача. він просто підключається до материнської плати кабелями. У нього обмежена інтерфейсом швидкість на рівні 550-600 МБ/с. Підходить для апгрейду старих ПК або в якості додаткових дисків.

  • M.2 має компактний розмір із жувальну гумку. Встановлюється безпосередньо у відповідний слот материнської плати, не потребує проводів. SSD M.2 купити можна, який працює зі швидкістю звичайного SATA 550 МБ/с. Також накопичувач здатен працювати на шині PCIe. Він забезпечує швидкість від 3500 до понад 7000 МБ/с.

  • Сучасний NVMe SSD. Для обміну даними задіяна шина PCI Express. Рекордна швидкість таких накопичувачів у 5-15 разів вища за SATA. Звісно ж, на NVMe SSD ціна буду большою, але це ідеальний вибір для ігор, завантаження ОС, обробки відео та масивних програм.

    • Розуміння різниці між NVMe, M.2 та SATA SSD є вірним ключем до ефективного вибору накопичувача.

    Обсяг: скільки потрібно


    Для оптимальної та комфортної роботи обирайте SSD об'ємом 500-512 ГБ. Якщо в ваших планах є збереження великих фотоархівів, відео або сучасних ігор, варто орієнтуватися на 1-2 ТБ.

    Розумний вибір об'єму залежить від ваших потреб:

  • 128-256 ГБ: стандарт для операційної системи Windows, macOS та повсякденних програм;

  • 500-512 ГБ: підійде для офісної роботи, регулярного навчання та кількох невеликих ігор;

  • 1 ТБ: об'єм для геймерів та базової роботи з фото/відео;

  • 2 ТБ і більше: для професійного відеомонтажу у форматі 4K/8K, зберігання великих архівів ігор або великих баз даних.

    • Рекомендовано не заповнювати SSD на всі 100%. Нехай залишиться вільними щонайменше 10-15% загального об'єму накопичувача, оскільки це потрібно для коректної роботи технології TRIM.

    Швидкість читання або запису


    Ці два головні показники продуктивності SSD вимірюється в мегабайтах за секунду (МБ/с) або гігабайтах за секунду (ГБ/с).
    Залежно від інтерфейсу, швидкодії варіюються так:

  • SATA III до 550-560 МБ/с: для звичайних 2.5-дюймових накопичувачів та деяких M.2.

  • NVMe PCIe 3.0 до 3500 МБ/с: притаманно більшості сучасних ігровим ноутбукам.

  • NVMe PCIe 4.0/5.0 від 5000 до 15000 МБ/с: швидший варіант, що застосовується для професійної роботи з відео та в консолях нового покоління.

    • Якщо необхідно комфортне повсякденне користування, тоді обирайте SSD зі швидкістю від 500 МБ/с.

    Сумісність з ПК та ноутбуком


    Все залежить від форм-фактора ССД та інтерфейсу підключення. Для комп’ютера підійдуть будь-які накопичувачі, тоді як SSD для ноутбука купити краще компактний.

    Головні особливості сумісності:

  • M.2 з ноутбуком. Сучасні лептопи підтримують SATA та NVMe. Ультратонкі моделі зазвичай працюють лише з M.2 2242 замість стандартних 2280.

  • Сумісність M.2 з ПК. Материнські плати для комп’ютерів мають слоти M.2 з підтримкою NVMe.

  • Обмеження для NVMe. Купуючи високошвидкісний NVMe SSD, переконайтеся, що ПК або ноутбук оснащен ключем роз'єму M-Key на материнській платі та підтримує шину PCIe.

    • Щоб обрати точний варіант, варто дізнатися про специфікацію вашого ноутбука (підтримуваний інтерфейс, форм-фактор і ключ роз'єму) і підібрати потрібний накопичувач.

    Топ SSD 2026 за ціною-якістю


    Найкращі SSD за співвідношенням ціни та якості у 2026 році забезпечують максимальну швидкодію для ігор та важких програм за розумні гроші. Серед топових моделей такі:

  • Kingston NV3 на 1 ТБ. Бюджетний лідер з інтерфейсом PCIe 4.0, швидкістю читання до 6000 МБ/с, запису - до 4000 МБ/с. Підійде для апгрейду ПК, ноутбуків та PlayStation 5.

  • WD Black SN850X 1 ТБ. Для геймерів і ентузіастів. Має інтерфейс PCIe 4.0, швидкість читання до 7300 МБ/с, запис до 6300 МБ/с.

  • Samsung 990 PRO на 1 ТБ. Ідеален для професіоналів, відеомонтажерів. У нього високі параметри: інтерфейс PCIe 4.0, швидкість читання до 7450 МБ/с, запис до 6900 МБ/с.На такий SSD накопичувач ціна в Україні від 8 600 грн

    • Серед доступних варіантів, Kingston виділяється надійним балансом між продуктивністю та доступністю у своїх серіях NV3.

    Купити SSD в Y.ua


    Інтернет-магазин "Цифра" пропонує SSD диски купити по доступній ціні, з яких ви можете легко вибрати необхідний варіант. В каталозі на сайті можна ознайомитися з детальними параметрами, характеристиками інтерфейсу, зовнішнього вигляду, типу. У магазині Y.ua можна оформити кредит і скористатися акційними пропозиціями.

    FAQ


    Які SSD диски найпопулярніші в 2026 році?



    Серед популярних SSD у 2026 році лідирують надшвидкісні накопичувачі стандарту NVMe PCIe 4.0 та новітні PCIe 5.0. Беззаперечний лідер - Samsung 990 Pro.

    Скільки коштують SSD диски?


    Ціни на SSD-диски в Україні - в Y.ua стартують приблизно від 1600 грн за моделі базового об'єму і можуть досягати 15 000 грн і більше за високошвидкісні накопичувачі великої місткості.

    Які SSD диски відносяться до преміум-класу?


    Еталонні накопичувачі компанії Samsung, як Samsung 9100 PRO або 990 PRO. Також Corsair MP700 Pro XT та Kingston FURY Renegade.

    В світі, що швидко розвивається, краще зберігати файли на ССД накопичувачах від відомих брендів, таких як Kingston і Samsung, що покращить ефективність роботи. Для комфорту покупців в магазині "Цифра" передбачено різні варіанти оплати і доставки товарів. Замовляйте найкращі SSD накопичувачі в Y.ua та вдалих покупок!


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    Теги: ПК, SSD, ефективність реклама
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