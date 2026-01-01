Житло біля Луцька в розтермінування: які є пропозиції

ЖК «От Кутюр»: сучасний простір для життя

Розтермінування: можливість придбати квартиру без банківського кредиту

розподілити оплату квартири на кілька платежів відповідно до погодженого графіка;

не користуватися банківським кредитуванням та уникати кредитних відсотків;

зафіксувати рішення про придбання житла вже сьогодні, поступово здійснюючи оплату;

планувати витрати на нерухомість без надмірного навантаження на сімейний бюджет.

Які умови діють зараз

Чому варто розглянути купівлю квартири вже зараз

можливість обрати бажане планування серед доступних варіантів;

придбання житла на актуальних умовах до завершення будівництва;

можливість поступової оплати завдяки розтермінуванню;

інвестиція у власне житло та майбутнє;

проживання у сучасному комплексі з просторою територією та близькістю до природи.

Придбання власної квартири — важливе рішення, яке не обов’язково потребує сплати всієї суми одразу. Для багатьох українців зручним варіантом стає розтермінування, адже воно дозволяє розподілити витрати на певний період і зробити придбання нерухомості комфортнішим для сімейного бюджету.Саме таку можливість своїм клієнтам пропонує будівельна компанія, яка реалізує житловий комплекс— сучасний проєкт для тих, хто хоче поєднати переваги життя за містом із близькістю до Луцька.«От Кутюр» створений для людей, які цінують спокій, комфорт і якісне житлове середовище. Комплекс розташований у мальовничому місці неподалік Луцька, що дозволяє залишатися поруч із міською інфраструктурою та водночас насолоджуватися тишею і природою.На території передбачений сучасний благоустрій, комфортні місця для відпочинку, дитячі майданчики та продумані планування квартир. Важливою перевагою є близькість до лісу — мешканці матимуть більше свіжого повітря, тиші та приватностіОкрему увагу в проєкті приділено щільності забудови. ЖК складатиметься лише з п’яти п’ятиповерхових будинків, завдяки чому територія залишатиметься просторою та комфортною для мешканців.За даними забудовника, у комплексі буде приблизно на 60% більше вільного простору, ніж у більшості сучасних житлових комплексів.Не кожна сім’я готова одразу сплатити повну вартість квартири або оформлювати довгостроковий кредит. Саме тому розтермінування може стати практичним рішенням для тих, хто хоче придбати власне житло вже зараз.Такий формат дозволяє:Водночас квартира може стати не лише місцем для проживання, а й довгостроковим активом. А можливість оплачувати її частинами робить такий формат придбання більш доступним для покупців.Сьогодні «Сімейна Фортеця» пропонує квартири у четвертому та п’ятому будинках ЖК «От Кутюр», які наразі знаходяться на етапі будівництва.Для покупців доступне розтермінування з першим внеском від 30%. Подальшу оплату можна здійснювати до моменту введення будинку в експлуатацію або скористатися можливістю обрати довший період виплат — залежно від умов та фінансових можливостей покупця.Житло неподалік Луцька залишається привабливим варіантом для тих, хто шукає комфортне місце для життя у поєднанні з доступністю міської інфраструктури.Придбання квартири на етапі будівництва може мати низку переваг:«Сімейна Фортеця» працює над створенням не просто нових квадратних метрів, а комфортного житлового простору, у якому приємно жити, відпочивати та будувати майбутнє.