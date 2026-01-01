Санітарна книжка: що насправді перевіряють перед допуском до роботи





Саме через це дві людини, які працюють навіть в одній компанії, можуть мати різні вимоги до медичного огляду.



Чому недостатньо просто мати санітарну книжку

Поширена ситуація: документ залишився з попереднього місця роботи, зовні він у нормальному стані, записи є, але новий роботодавець все одно просить пройти додаткові обстеження.



Причина проста — вимоги залежать від посади.



Наприклад, робота з харчовими продуктами, обслуговування дітей, діяльність у закладах громадського харчування або окремі професії сфери послуг передбачають різні умови проходження медичних оглядів.



Тому стара книжка може бути корисною як уже оформлений документ, але окремі відомості в ній можуть потребувати оновлення.



Що варто уточнити у роботодавця ще до оформлення

Найкраще починати не з пошуку переліку аналізів в інтернеті, а з трьох простих запитань:



для якої саме посади потрібен документ;

чи є у роботодавця власний перелік вимог до медогляду;

чи приймається раніше оформлена книжка, якщо вона вже є.

Це особливо важливо при зміні сфери діяльності.



Наприклад, людина могла раніше працювати продавцем непродовольчих товарів, а тепер переходить у заклад харчування. Формально документ уже є, але вимоги до медичного контролю можуть бути іншими.



Які записи мають значення





Залежно від роботи можуть враховуватися:



дата проходження огляду;

висновки медичних спеціалістів;

результати окремих досліджень;

відмітки, передбачені для конкретної категорії працівників.

Тому при перевірці документа важливо дивитися не лише на його наявність, а й на зміст записів та дату їх внесення.



Чи можна користуватися старою книжкою після зміни роботи

У багатьох випадках раніше оформлений документ не потрібно автоматично замінювати новим.



Спочатку варто перевірити, чи підходять наявні записи для нового місця роботи. Якщо частина результатів залишається актуальною, можуть знадобитися лише окремі додаткові огляди або оновлення інформації.



Інша ситуація — коли документ втрачений, пошкоджений або записи в ньому вже неможливо нормально використовувати. Тоді може виникнути потреба в оформленні нового бланка.



Де найчастіше виникають помилки

Одна з типових помилок — проходити медогляд до того, як стала відома точна посада.



Людина знаходить в інтернеті стандартний перелік обстежень, проходить їх, а вже після цього дізнається, що роботодавець має додаткові вимоги.



Друга помилка — орієнтуватися на досвід знайомих. Якщо двом людям потрібна санітарна книжка, це ще не означає, що вони повинні проходити однакові процедури.



Третя — відкладати питання до першого робочого дня. Якщо документ є обов’язковою умовою допуску до роботи, відсутність необхідних записів може затримати початок роботи.



Санітарна книжка — це процес, а не одноразовий документ

Після оформлення про неї не завжди можна забути назавжди.

Для окремих професій передбачаються періодичні медичні огляди. Це означає, що частину інформації потрібно оновлювати у визначені строки.



Тому правильніше сприймати санітарну книжку як документ, у якому протягом роботи накопичується актуальна інформація про проходження необхідного медичного контролю.



Якщо документ потрібен для нового місця роботи, спочатку уточніть посаду та вимоги роботодавця. Після цього можна залишити заявку на





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Санітарна книжка найчастіше згадується саме перед працевлаштуванням: роботодавець просить принести документ до першого робочого дня, пройти медичний огляд або оновити попередні записи. На практиці важлива не сама наявність книжки, а те, чи відповідає вона конкретній роботі та чи актуальна інформація яка внесена до неї.Саме через це дві людини, які працюють навіть в одній компанії, можуть мати різні вимоги до медичного огляду.Поширена ситуація: документ залишився з попереднього місця роботи, зовні він у нормальному стані, записи є, але новий роботодавець все одно просить пройти додаткові обстеження.Причина проста — вимоги залежать від посади.Наприклад, робота з харчовими продуктами, обслуговування дітей, діяльність у закладах громадського харчування або окремі професії сфери послуг передбачають різні умови проходження медичних оглядів.Тому стара книжка може бути корисною як уже оформлений документ, але окремі відомості в ній можуть потребувати оновлення.Найкраще починати не з пошуку переліку аналізів в інтернеті, а з трьох простих запитань:Це особливо важливо при зміні сфери діяльності.Наприклад, людина могла раніше працювати продавцем непродовольчих товарів, а тепер переходить у заклад харчування. Формально документ уже є, але вимоги до медичного контролю можуть бути іншими. Санітарна книжка — це не просто сторінка з печаткою. У ній фіксується інформація, пов’язана з проходженням медичних оглядів та необхідних обстежень.Залежно від роботи можуть враховуватися:відмітки, передбачені для конкретної категорії працівників.Тому при перевірці документа важливо дивитися не лише на його наявність, а й на зміст записів та дату їх внесення.У багатьох випадках раніше оформлений документ не потрібно автоматично замінювати новим.Спочатку варто перевірити, чи підходять наявні записи для нового місця роботи. Якщо частина результатів залишається актуальною, можуть знадобитися лише окремі додаткові огляди або оновлення інформації.Інша ситуація — коли документ втрачений, пошкоджений або записи в ньому вже неможливо нормально використовувати. Тоді може виникнути потреба в оформленні нового бланка.Одна з типових помилок — проходити медогляд до того, як стала відома точна посада.Людина знаходить в інтернеті стандартний перелік обстежень, проходить їх, а вже після цього дізнається, що роботодавець має додаткові вимоги.Друга помилка — орієнтуватися на досвід знайомих. Якщо двом людям потрібна санітарна книжка, це ще не означає, що вони повинні проходити однакові процедури.Третя — відкладати питання до першого робочого дня. Якщо документ є обов’язковою умовою допуску до роботи, відсутність необхідних записів може затримати початок роботи.Після оформлення про неї не завжди можна забути назавжди.Для окремих професій передбачаються періодичні медичні огляди. Це означає, що частину інформації потрібно оновлювати у визначені строки.Тому правильніше сприймати санітарну книжку як документ, у якому протягом роботи накопичується актуальна інформація про проходження необхідного медичного контролю.Якщо документ потрібен для нового місця роботи, спочатку уточніть посаду та вимоги роботодавця. Після цього можна залишити заявку на meddovidki.net — менеджер допоможе зорієнтуватися, які дані потрібно підготувати та який порядок оформлення буде актуальним у вашій ситуації.

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