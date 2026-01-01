Світ Матраців: 20 років з думкою про людей і їхній комфорт

Світ Матраців відзначає 20-річчя. За цей час незмінною залишилася назва, але значно ширшим стало саме поняття домашнього комфорту. Сьогодні Світ Матраців - це не лише матраци, а й ліжка, меблі, текстиль та аксесуари, а також консультації, доставка і сервіс.



Історія компанії розпочалася у 2006 році в Чернівцях із магазину, назва якого точно визначала його спеціалізацію. Матраци стали точкою відліку історії, яка триває вже два десятиліття. Зараз Світ Матраців - всеукраїнська мережа з понад 130 магазинами у 37 містах України та інтернет-магазином



За 20 років змінилися технології, матеріали, дизайн і підхід до облаштування оселі. Разом із цим змінився і запит покупця. Якщо раніше людина часто приходила за конкретним матрацом, то сьогодні може шукати рішення для всієї спальні, дитячої, вітальні чи нової квартири. Саме тому розширення асортименту стало природним розвитком компанії: до матраца потрібне ліжко, до ліжка - подушки, ковдра та текстиль, а для облаштування оселі - меблі й аксесуари



У кожного - свій комфорт

Матраци й сьогодні залишаються одним із ключових напрямів. У магазинах представлені безпружинні та пружинні моделі, дитячі матраци, топери, різні розміри, конструкції та цінові категорії. Для пари з різними вподобаннями, дитини, підлітка чи людини старшого віку критерії вибору можуть бути різними. Тому важливо не лише мати широкий асортимент, а й отримати професійну консультацію, порівняти моделі та підібрати варіант під власні потреби.



Сьогодні в магазинах Світ Матраців можна придбати матраци та спальні аксесуари провідних фабрик України, Туреччини та Іспанії. А за комфортом клієнта стоять люди - консультанти, менеджери, працівники складів, доставки та сервісу. Саме їхня щоденна робота формує досвід взаємодії з брендом.



Компанії Світ Матрац довіряють чимало українців. Серед його амбасадорів – шеф-кухарі, спортсмени, телеведучі й медійні особистості, такі Євген Клопотенко, Олександр Педан, Олексій Новіков, Григорій Решетник, Надія Матвєєва, Андрій Бєдняков.



Цінність не закінчується після покупки

Вибір товару - лише частина шляху. Компанія має власну службу доставки, пропонує занесення та монтаж, утилізацію старого матрацу, самовивіз, різні способи оплати. Якщо в місті немає магазину мережі, товар можна отримати через перевізника. Післяпродажні питання опрацьовує власний сервісний центр. Залежно від моделі та виробника гарантія на товар може становити до 5 років.



За роки роботи бренд також розвивав комунікацію: від розмов про сон і продукт, до тем турботи, близькості та щоденного комфорту. Сьогодні ця ідея звучить просто: «Здоровий сон доступний всім».



Подарунки з нагоди ювілею

20 років - особлива дата, яку хочеться святкувати разом. Тому цього жовтня Світ Матраців підготував для своїх клієнтів ювілейні подарунки.



Протягом жовтня кожен, хто здійснить покупку товару на суму від 10 000 гривень, гарантовано отримає подарунок. Разом із покупкою клієнт отримує спеціальну ювілейну скретч-картку. Достатньо стерти захисний шар - і одразу дізнатися, який саме подарунок чекає. Деталі на сайті:



За 20 років компанія Світ Матраців змінилася разом із людьми, для яких працює. Сьогодні за цією назвою - не лише матраци, а товари й послуги, які допомагають створити зручний простір для життя. І саме турбота про потреби людини залишається основою цієї двадцятирічної історії.



Отримати детальну консультацію та протестувати матрац у магазинах:



м. Луцьк, Соборності 1-А

м. Луцьк, Відродження 32-А

м. Луцьк, Ковельська 29

м. Луцьк, Залізнична 1

с. Липини, Володимири Князя 22-А

м. Ковель, Незалежності 174

м. Володимир, Луцька 19

м. Нововолинськ, пр. Перемоги 4



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. У жовтні компаніявідзначає 20-річчя. За цей час незмінною залишилася назва, але значно ширшим стало саме поняття домашнього комфорту. Сьогодні Світ Матраців - це не лише матраци, а й ліжка, меблі, текстиль та аксесуари, а також консультації, доставка і сервіс.Історія компанії розпочалася у 2006 році в Чернівцях із магазину, назва якого точно визначала його спеціалізацію. Матраци стали точкою відліку історії, яка триває вже два десятиліття. Зараз Світ Матраців - всеукраїнська мережа з понад 130 магазинами у 37 містах України та інтернет-магазином https://svit-matrasiv.com.ua/ua/ За 20 років змінилися технології, матеріали, дизайн і підхід до облаштування оселі. Разом із цим змінився і запит покупця. Якщо раніше людина часто приходила за конкретним матрацом, то сьогодні може шукати рішення для всієї спальні, дитячої, вітальні чи нової квартири. Саме тому розширення асортименту стало природним розвитком компанії: до матраца потрібне ліжко, до ліжка - подушки, ковдра та текстиль, а для облаштування оселі - меблі й аксесуариМатраци й сьогодні залишаються одним із ключових напрямів. У магазинах представлені безпружинні та пружинні моделі, дитячі матраци, топери, різні розміри, конструкції та цінові категорії. Для пари з різними вподобаннями, дитини, підлітка чи людини старшого віку критерії вибору можуть бути різними. Тому важливо не лише мати широкий асортимент, а й отримати професійну консультацію, порівняти моделі та підібрати варіант під власні потреби.Сьогодні в магазинах Світ Матраців можна придбати матраци та спальні аксесуари провідних фабрик України, Туреччини та Іспанії. А за комфортом клієнта стоять люди - консультанти, менеджери, працівники складів, доставки та сервісу. Саме їхня щоденна робота формує досвід взаємодії з брендом.Компанії Світ Матрац довіряють чимало українців. Серед його амбасадорів – шеф-кухарі, спортсмени, телеведучі й медійні особистості, такіВибір товару - лише частина шляху. Компанія має власну службу доставки, пропонує занесення та монтаж, утилізацію старого матрацу, самовивіз, різні способи оплати. Якщо в місті немає магазину мережі, товар можна отримати через перевізника. Післяпродажні питання опрацьовує власний сервісний центр. Залежно від моделі та виробника гарантія на товар може становити до 5 років.За роки роботи бренд також розвивав комунікацію: від розмов про сон і продукт, до тем турботи, близькості та щоденного комфорту. Сьогодні ця ідея звучить просто: «Здоровий сон доступний всім».20 років - особлива дата, яку хочеться святкувати разом. Тому цього жовтня Світ Матраців підготував для своїх клієнтів ювілейні подарунки.Протягом жовтня кожен, хто здійснить покупку товару на суму від 10 000 гривень, гарантовано отримає подарунок. Разом із покупкою клієнт отримує спеціальну ювілейну скретч-картку. Достатньо стерти захисний шар - і одразу дізнатися, який саме подарунок чекає. Деталі на сайті: https://svit-matrasiv.com.ua/ua/sales/ За 20 років компанія Світ Матраців змінилася разом із людьми, для яких працює. Сьогодні за цією назвою - не лише матраци, а товари й послуги, які допомагають створити зручний простір для життя. І саме турбота про потреби людини залишається основою цієї двадцятирічної історії.

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