Біля Луцька зводять ексклюзивне котеджне містечко





Приватність і безпека

Концепція містечка передбачає невелику кількість будинків, що дозволяє зберегти затишок, спокій і відчуття приватного простору.



Доступ на територію контролюється шлагбаумом із системою розпізнавання автомобільних номерів. За безпекою стежать цілодобові камери відеоспостереження, а відсутність транзитного руху робить внутрішню територію комфортнішою для мешканців. Для зручного пересування облаштована внутрішня дорога шириною 11,5 метра. Кожен котедж має власну земельну ділянку, де можна облаштувати індивідуальну зону відпочинку.



Важливою особливістю проєкту є монолітне перекриття, передбачене в усіх котеджах. Воно забезпечує жорсткість і міцність конструкції, сприяє рівномірному розподілу навантажень і за умови належного проєктування може підвищувати стійкість будівлі до певних видів пошкоджень. В умовах воєнних загроз такі конструктивні рішення мають особливе значення, адже надійність будинку є важливою складовою комфорту та безпеки родини.



Сучасні будинки для різних потреб



«Сімейна Фортеця» пропонує котеджі у стилі хай-тек площею від 140 до 220 квадратних метрів. Завдяки різним варіантам планувань майбутні власники можуть обрати житло відповідно до своїх потреб і способу життя.



Для тих, хто хоче самостійно визначити архітектуру та планування майбутнього помешкання, передбачена можливість придбати земельну ділянку окремо й реалізувати власний проєкт.



Архітектура містечка вирізняється лаконічністю: сучасні фасади, стримана кольорова гама та чітка геометрія гармонійно доповнюють природний ландшафт. Панорамне скління наповнює кімнати денним світлом і відкриває краєвиди на ліс.



Компанія також надає ремонтні послуги, що дозволяє організувати підготовку будинку до проживання з урахуванням побажань власників.



Ще одна деталь, яка підтримує цілісність архітектурного середовища, — підземне прокладання інженерних комунікацій. Завдяки цьому на території немає зайвих візуальних елементів, які відволікали б від сучасної забудови та природного оточення.





Ліс поруч, а місто — за десять хвилин

Розташування — одна з головних переваг котеджного містечка у Струмівці. Будинки знаходяться безпосередньо біля лісу, а дорога автомобілем до центру Луцька займає орієнтовно 10 хвилин.



Така локація дає змогу жити в оточенні природи, не відмовляючись від переваг міської інфраструктури. Тут можна починати день із кави на власній терасі, прогулюватися лісом після роботи та проводити вихідні на свіжому повітрі, залишаючись неподалік від міста.



Котеджне містечко від «Сімейної Фортеці» — це поєднання сучасної архітектури, приватної території та природного оточення для тих, хто шукає більше простору й комфорту для своєї родини.



Дізнатися більше про котеджі та умови придбання можна у відділі продажу: 066 104 04 04.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. У селі Струмівка неподалік Луцька триває будівництво другої вулиці котеджного містечка біля лісу від компанії «Сімейна Фортеця» . Це простір для тих, хто цінує приватність, сучасну архітектуру та близькість до природи. Закрита вулиця, стильні котеджі у форматі хай-тек і ліс за кілька кроків від дому формують особливу атмосферу заміського життя.Концепція містечка передбачає невелику кількість будинків, що дозволяє зберегти затишок, спокій і відчуття приватного простору.Доступ на територію контролюється шлагбаумом із системою розпізнавання автомобільних номерів. За безпекою стежать цілодобові камери відеоспостереження, а відсутність транзитного руху робить внутрішню територію комфортнішою для мешканців. Для зручного пересування облаштована внутрішня дорога шириною 11,5 метра. Кожен котедж має власну земельну ділянку, де можна облаштувати індивідуальну зону відпочинку.Важливою особливістю проєкту є монолітне перекриття, передбачене в усіх котеджах. Воно забезпечує жорсткість і міцність конструкції, сприяє рівномірному розподілу навантажень і за умови належного проєктування може підвищувати стійкість будівлі до певних видів пошкоджень. В умовах воєнних загроз такі конструктивні рішення мають особливе значення, адже надійність будинку є важливою складовою комфорту та безпеки родини.«Сімейна Фортеця» пропонує котеджі у стилі хай-тек площею від 140 до 220 квадратних метрів. Завдяки різним варіантам планувань майбутні власники можуть обрати житло відповідно до своїх потреб і способу життя.Для тих, хто хоче самостійно визначити архітектуру та планування майбутнього помешкання, передбачена можливість придбати земельну ділянку окремо й реалізувати власний проєкт.Архітектура містечка вирізняється лаконічністю: сучасні фасади, стримана кольорова гама та чітка геометрія гармонійно доповнюють природний ландшафт. Панорамне скління наповнює кімнати денним світлом і відкриває краєвиди на ліс.Компанія також надає ремонтні послуги, що дозволяє організувати підготовку будинку до проживання з урахуванням побажань власників.Ще одна деталь, яка підтримує цілісність архітектурного середовища, — підземне прокладання інженерних комунікацій. Завдяки цьому на території немає зайвих візуальних елементів, які відволікали б від сучасної забудови та природного оточення.Розташування — одна з головних переваг котеджного містечка у Струмівці. Будинки знаходяться безпосередньо біля лісу, а дорога автомобілем до центру Луцька займає орієнтовно 10 хвилин.Така локація дає змогу жити в оточенні природи, не відмовляючись від переваг міської інфраструктури. Тут можна починати день із кави на власній терасі, прогулюватися лісом після роботи та проводити вихідні на свіжому повітрі, залишаючись неподалік від міста.Котеджне містечко від «Сімейної Фортеці» — це поєднання сучасної архітектури, приватної території та природного оточення для тих, хто шукає більше простору й комфорту для своєї родини.

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