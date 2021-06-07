У Луцьку на Львівській – ДТП. ФОТО

У Луцьку на Львівській – ДТП. ФОТО
У Луцьку на вулиці Львівській сталася ДТП сьогодні, 29 березня.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

На перехресті біля супермаркету "АТБ" не розминулися бус Renault та ВАЗ. ДТП сталася близько 15:00.

На місці працює екіпаж патрульної поліції та дві карети швидкої допомоги. Щодо постраждалих інформація буде згодом.
У Луцьку на Львівській – ДТП. ФОТО
У Луцьку на Львівській – ДТП. ФОТО
У Луцьку на Львівській – ДТП. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк, Львівська
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