У Луцьку на Львівській – ДТП. ФОТО
Сьогодні, 15:55
У Луцьку на вулиці Львівській сталася ДТП сьогодні, 29 березня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
На перехресті біля супермаркету "АТБ" не розминулися бус Renault та ВАЗ. ДТП сталася близько 15:00.
На місці працює екіпаж патрульної поліції та дві карети швидкої допомоги. Щодо постраждалих інформація буде згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
На перехресті біля супермаркету "АТБ" не розминулися бус Renault та ВАЗ. ДТП сталася близько 15:00.
На місці працює екіпаж патрульної поліції та дві карети швидкої допомоги. Щодо постраждалих інформація буде згодом.
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