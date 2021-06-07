У Луцьку на Львівській – ДТП. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



На перехресті біля супермаркету "АТБ" не розминулися бус Renault та ВАЗ. ДТП сталася близько 15:00.



На місці працює екіпаж патрульної поліції та дві карети швидкої допомоги. Щодо постраждалих інформація буде згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Львівській сталася ДТП сьогодні, 29 березня.Про цеповідомили очевидці.На перехресті біля супермаркету "АТБ" не розминулися бус Renault та ВАЗ. ДТП сталася близько 15:00.На місці працює екіпаж патрульної поліції та дві карети швидкої допомоги. Щодо постраждалих інформація буде згодом.

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