Скандальна блогерка з Луцька рекламує російський сайт і просить вводити там координати будинку

Скандальна блогерка з Луцька рекламує російський сайт і просить вводити там координати будинку
Скандальна блогерка з Луцька Катерина Якимчук рекламує російський сайт: просить своїх підписників пройти за посиланням, ввімкнути VPN й у налаштуваннях обрати Росію.

На сайті, який рекламує блогерка, треба вводити ім'я, місто народження та координати будинку.

Про це повідомила блогерка Валерія Кузьмінчук на своїй інстаграм-сторінці, пише "Таблоїд Волині".

«Не здумайте нікуди переходити і надавати свої дані, тим більше такі, країні-агресору!

Я бачу, що в Каті це проплачена реклама під цю рекламу вона закупила в інших блогерів, аби більше людей перейшло за посиланням!

Гроші, очевидно, не пахнуть! Бережіть себе і будьте розумні», – пише лучанка.

Коментуючи стуацію у своїх сторіз, Катерина Якимчук зауважила, що знає про те, що сайт російський, але впевнена, що "не робить нічого поганого", а навпаки "робить все від неї залежне, щоб війна закінчилася".

Скандальна блогерка з Луцька рекламує російський сайт і просить вводити там координати будинку
Скандальна блогерка з Луцька рекламує російський сайт і просить вводити там координати будинку
Скандальна блогерка з Луцька рекламує російський сайт і просить вводити там координати будинку


Зауважимо, що Інформаційне агентство ВолиньPost раніше принципово не робило жодних публікацій про скандальну блогерку. Наразі ж закликаємо своїх читачів не вводити дані про себе на заклик цієї людини, а також скаржитися на такий контент!


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Теги: Катя Якимчук, блогерка, скандал
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Коментарі 3
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Рекламувати російські сайти коли росія вбиває українців - це дно дна
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так які координати її будинку ?
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Дурна сучка з викривленною психікою ,та й на вигляд ніщо .
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