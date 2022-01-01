Скандальна блогерка з Луцька рекламує російський сайт і просить вводити там координати будинку

Катерина Якимчук рекламує російський сайт: просить своїх підписників пройти за посиланням, ввімкнути VPN й у налаштуваннях обрати Росію.



На сайті, який рекламує блогерка, треба вводити ім'я, місто народження та координати будинку.



Про це повідомила блогерка Валерія Кузьмінчук на своїй інстаграм-сторінці, пише "



«Не здумайте нікуди переходити і надавати свої дані, тим більше такі, країні-агресору!



Я бачу, що в Каті це проплачена реклама під цю рекламу вона закупила в інших блогерів, аби більше людей перейшло за посиланням!



Гроші, очевидно, не пахнуть! Бережіть себе і будьте розумні», – пише лучанка.



Коментуючи стуацію у своїх сторіз, Катерина Якимчук зауважила, що знає про те, що сайт російський, але впевнена, що "не робить нічого поганого", а навпаки "робить все від неї залежне, щоб війна закінчилася".







Зауважимо, що Інформаційне агентство ВолиньPost раніше принципово не робило жодних публікацій про скандальну блогерку. Наразі ж закликаємо своїх читачів не вводити дані про себе на заклик цієї людини, а також скаржитися на такий контент!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Скандальна блогерка з Луцькарекламує російський сайт: просить своїх підписників пройти за посиланням, ввімкнути VPN й у налаштуваннях обрати Росію.На сайті, який рекламує блогерка, треба вводити ім'я, місто народження та координати будинку.Про це повідомила блогеркана своїй інстаграм-сторінці, пише " Таблоїд Волині ".«Не здумайте нікуди переходити і надавати свої дані, тим більше такі, країні-агресору!Я бачу, що в Каті це проплачена реклама під цю рекламу вона закупила в інших блогерів, аби більше людей перейшло за посиланням!Гроші, очевидно, не пахнуть! Бережіть себе і будьте розумні», – пише лучанка.Коментуючи стуацію у своїх сторіз, Катерина Якимчук зауважила, що знає про те, що сайт російський, але впевнена, що "не робить нічого поганого", а навпаки "робить все від неї залежне, щоб війна закінчилася".

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