У центрі Луцька – аварія: зіткнулися таксі та спорткар. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Свідки аварії зазначили, що зіткнення трапилося близько 13.30. Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.



Наразі на місці працюють патрульні поліцейські та медики.



Деталі та причини автопригоди з’ясовують.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 6 квітня, у Луцьку трапилась дорожньо-транспортна пригода. На вулиці Винниченка зіткнулися дві автівки "Рено" та "Тойота".Про цеповідомили очевидці.Свідки аварії зазначили, що зіткнення трапилося близько 13.30. Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.Наразі на місці працюють патрульні поліцейські та медики.Деталі та причини автопригоди з’ясовують.

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