У центрі Луцька – аварія: зіткнулися таксі та спорткар. ФОТО
Сьогодні, 13:57
Сьогодні, 6 квітня, у Луцьку трапилась дорожньо-транспортна пригода. На вулиці Винниченка зіткнулися дві автівки "Рено" та "Тойота".
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Свідки аварії зазначили, що зіткнення трапилося близько 13.30. Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.
Наразі на місці працюють патрульні поліцейські та медики.
Деталі та причини автопригоди з’ясовують.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Свідки аварії зазначили, що зіткнення трапилося близько 13.30. Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.
Наразі на місці працюють патрульні поліцейські та медики.
Деталі та причини автопригоди з’ясовують.
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