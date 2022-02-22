У ДТП на Волині загинули троє військових
Сьогодні, 10:22
Увечері 31 травня у селі Згорани, що у Ковельському районі, сталася смертельна аварія.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли очевидці. У секторі комунікації поліції Волинської області цю інформацію журналістам видання підтвердили.
Відомо, що деталі дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують працівники Державного бюро розслідувань.
У коментарі ВолиньPost прессекретарка територіального управління ДБР, розташованого у Львові, Тетяна Муравель зазначила, що аварія сталася близько 19 години на в'їзді до села Згорани.
Військовослужбовець Краматорського прикордонного загону, який їхав за кермом легкового автомобіля, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з іншою автівкою.
Унаслідок аварії водій-військовослужбовець та двоє його пасажирів – також військовослужбовців цього ж прикордонного загону загинули на місці аварії.
Водій та пасажир іншої автівки з травмами потрапили до лікарні.
Розпочали кримінальне провадження за фактом правопорушення правил безпеки дорожнього руху ч.3 ст.286 ККУ. Проводять необхідні слідчі дії, а також призначили низку експертиз.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли очевидці. У секторі комунікації поліції Волинської області цю інформацію журналістам видання підтвердили.
Відомо, що деталі дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують працівники Державного бюро розслідувань.
У коментарі ВолиньPost прессекретарка територіального управління ДБР, розташованого у Львові, Тетяна Муравель зазначила, що аварія сталася близько 19 години на в'їзді до села Згорани.
Військовослужбовець Краматорського прикордонного загону, який їхав за кермом легкового автомобіля, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з іншою автівкою.
Унаслідок аварії водій-військовослужбовець та двоє його пасажирів – також військовослужбовців цього ж прикордонного загону загинули на місці аварії.
Водій та пасажир іншої автівки з травмами потрапили до лікарні.
Розпочали кримінальне провадження за фактом правопорушення правил безпеки дорожнього руху ч.3 ст.286 ККУ. Проводять необхідні слідчі дії, а також призначили низку експертиз.
Головне зображення ілюстративне
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