У Луцьку після тривалої хвороби помер відомий нотаріус
Сьогодні, 11:30
На 44 році життя після тривалої хвороби відійшов у вічність приватний нотаріус Луцького районного нотаріального округу Роман Кудим.
Про це повідомляє Відділення Нотаріальної палати України у Волинській області.
«Такий добрий, щирий, життєлюбний… Син… Чоловік… Батько… Брат… Хороший друг…Фахівець, до якого зверталися за професійною порадою… Ромчик завжди говорив: «в мене немає конкурентів, а є колеги по роботі». Він був справді спільник, однодумець, товариш. Він любив родину, людей, своє місто, нашу Волинь, Україну», - зазначають колеги Олександра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Відділення Нотаріальної палати України у Волинській області.
«Такий добрий, щирий, життєлюбний… Син… Чоловік… Батько… Брат… Хороший друг…Фахівець, до якого зверталися за професійною порадою… Ромчик завжди говорив: «в мене немає конкурентів, а є колеги по роботі». Він був справді спільник, однодумець, товариш. Він любив родину, людей, своє місто, нашу Волинь, Україну», - зазначають колеги Олександра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На війні загинув 21-річний син українського банкіра-мільйонера
Сьогодні, 12:20
У Луцьку після тривалої хвороби помер відомий нотаріус
Сьогодні, 11:30
Дві російські ракети влучили в аеродром біля Кропивницького
Сьогодні, 10:55
Курс валют у Луцьку 4 червня
Сьогодні, 10:40
Медіа