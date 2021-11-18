У Луцьку після тривалої хвороби помер відомий нотаріус

У Луцьку після тривалої хвороби помер відомий нотаріус
На 44 році життя після тривалої хвороби відійшов у вічність приватний нотаріус Луцького районного нотаріального округу Роман Кудим.

Про це повідомляє Відділення Нотаріальної палати України у Волинській області.

«Такий добрий, щирий, життєлюбний… Син… Чоловік… Батько… Брат… Хороший друг…Фахівець, до якого зверталися за професійною порадою… Ромчик завжди говорив: «в мене немає конкурентів, а є колеги по роботі». Він був справді спільник, однодумець, товариш. Він любив родину, людей, своє місто, нашу Волинь, Україну», - зазначають колеги Олександра.

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Теги: смерть, хвороба, нотаріус
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