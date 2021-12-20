«Миколай пам’ятає про всіх»: у Луцьку дітки з інвалідністю отримаи подарунки

Акція «Миколай пам’ятає про всіх» щорічно відбувається в Луцьку у день Святого Миколая.Про це інформують у Луцькій міській раді.Її організатори – Луцька міська рада, служби таксі міста «Євро таксі», «Хіт таксі», «Еко таксі», «Еліт експрес таксі» та благодійний фонд «Дитяча місія. Україна» – зібрались разом, аби зробити адресне привітання дітям з інвалідністю та привезти подарунки їм додому.Міський головата начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молодітакож долучились до святкової акції.Із святковим вітанням вони відвідали окремі сім’ї і вручили солодкі подарунки, спеціально придбані павербанки та LED-лампи, фірмові чашки з логотипом «Луцьк – приємне відкриття» та продуктові набори.Цьогоріч помічники святого Миколая вирушили різними маршрутами, щоб привітати 268 дітей.