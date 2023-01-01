У Луцьку – аварія на Лідавській





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Автопригода сталася надвечір 7 грудня, між 17:00 і 18:00. На вулиці Лідавській між залізничним переїздом та кільцем Лідавська – Карпенка-Карого – Конякіна зіткнулися два автомобілі: «Вольво» і «Хюндай».



Транспортні засоби зазнали значних механічних ушкоджень. Чи постраждали в аварії люди – наразі невідомо.



Рух транспорту перекрито.



Деталі – згодом.



Нагадаємо, у Рівненському районі автівка Dacia Logan влетіла у вантажівку під керуванням 65-річного мешканця Волині.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увечері сьогодні, 7 грудня, на вулиці Лідавській в обласному центрі Волині трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про цеповідомили очевидці.Автопригода сталася надвечір 7 грудня, між 17:00 і 18:00. На вулиці Лідавській між залізничним переїздом та кільцем Лідавська – Карпенка-Карого – Конякіна зіткнулися два автомобілі: «Вольво» і «Хюндай».Транспортні засоби зазнали значних механічних ушкоджень. Чи постраждали в аварії люди – наразі невідомо.Рух транспорту перекрито.Деталі – згодом.Нагадаємо, у Рівненському районі автівка Dacia Loganпід керуванням 65-річного мешканця Волині.

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