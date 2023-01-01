У Луцьку – аварія на Лідавській
Сьогодні, 18:01
Увечері сьогодні, 7 грудня, на вулиці Лідавській в обласному центрі Волині трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Автопригода сталася надвечір 7 грудня, між 17:00 і 18:00. На вулиці Лідавській між залізничним переїздом та кільцем Лідавська – Карпенка-Карого – Конякіна зіткнулися два автомобілі: «Вольво» і «Хюндай».
Транспортні засоби зазнали значних механічних ушкоджень. Чи постраждали в аварії люди – наразі невідомо.
Рух транспорту перекрито.
Деталі – згодом.
Нагадаємо, у Рівненському районі автівка Dacia Logan влетіла у вантажівку під керуванням 65-річного мешканця Волині.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Автопригода сталася надвечір 7 грудня, між 17:00 і 18:00. На вулиці Лідавській між залізничним переїздом та кільцем Лідавська – Карпенка-Карого – Конякіна зіткнулися два автомобілі: «Вольво» і «Хюндай».
Транспортні засоби зазнали значних механічних ушкоджень. Чи постраждали в аварії люди – наразі невідомо.
Рух транспорту перекрито.
Деталі – згодом.
Нагадаємо, у Рівненському районі автівка Dacia Logan влетіла у вантажівку під керуванням 65-річного мешканця Волині.
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