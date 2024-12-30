Перебував на лікуванні: у Луцьку розшукують безвісти зниклого 51-річниго чоловіка

Перебував на лікуванні: у Луцьку розшукують безвісти зниклого 51-річниго чоловіка
Поліцейські розшукують безвісти зниклого 51-річного ковельчанина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Оперативники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Стенчука Миколи Івановича, 4 липня 1973 року народження, жителя Ковеля. Чоловік, перебував на лікуванні в одному із медичних закладів Луцька. 7 грудня 2024 року близько 18:00 години він пішов з медзакладу.

За інформацією розшукуваний перебував у районі Центрального ринку, що у Луцьку. Близько 20 год. 30 хв. йшов у напрямку замку Любарта по вул. Замковій.

Прикмети: зріст 170 см, середньої тілобудови, на вигляд 50-60 років, волосся коротке, сиве.

Особливі прикмети: на лівій руці, біля зап’ястя, наявне татуювання «Коля».

"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина, обов’язково повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102", - наголошують у поліції.

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Теги: розшук, Волинь, поліція
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