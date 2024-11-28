Воїни волинської бригади за 2 тижні знищили майже 300 окупантів і 699 взяли в полон
Сьогодні, 21:57
У 100 окремій механізованій бригаді повідомили про результати своєї роботи на фронті.
Звіт опублікували на сторінці бригади у фейсбуці.
Згідно статистики втрат, завданих ворогу підрозділами 100 ОМБр за період з 27 січня по 09 лютого 2025 року, волинські воїни знищили 285 російських військових і 699 взяли в полон.
Крім цього воїни волинської бригади знищили російську техніку.
"Нагадуємо, що кожен і кожна може долучитися до підтримки «Сталевої Сотки» – кошти підуть на нові і нові «подарунки» для окупантів! Купи орку квиток на концерт кобзона – задонать на Перемогу!" - йдеться у дописі на сторінці бригади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Звіт опублікували на сторінці бригади у фейсбуці.
Згідно статистики втрат, завданих ворогу підрозділами 100 ОМБр за період з 27 січня по 09 лютого 2025 року, волинські воїни знищили 285 російських військових і 699 взяли в полон.
Крім цього воїни волинської бригади знищили російську техніку.
"Нагадуємо, що кожен і кожна може долучитися до підтримки «Сталевої Сотки» – кошти підуть на нові і нові «подарунки» для окупантів! Купи орку квиток на концерт кобзона – задонать на Перемогу!" - йдеться у дописі на сторінці бригади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцькій громаді через ГРВІ на карантин відправили 30 класів
Сьогодні, 22:38
Воїни волинської бригади за 2 тижні знищили майже 300 окупантів і 699 взяли в полон
Сьогодні, 21:57
Вважали зниклим безвісти 9 місяців: ідентифікували тіло загиблого Героя з Волині Сергія Геби
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 лютого
Сьогодні, 20:00