Воїни волинської бригади за 2 тижні знищили майже 300 окупантів і 699 взяли в полон

Воїни волинської бригади за 2 тижні знищили майже 300 окупантів і 699 взяли в полон
У 100 окремій механізованій бригаді повідомили про результати своєї роботи на фронті.

Звіт опублікували на сторінці бригади у фейсбуці.

Згідно статистики втрат, завданих ворогу підрозділами 100 ОМБр за період з 27 січня по 09 лютого 2025 року, волинські воїни знищили 285 російських військових і 699 взяли в полон.

Крім цього воїни волинської бригади знищили російську техніку.
Воїни волинської бригади за 2 тижні знищили майже 300 окупантів і 699 взяли в полон

"Нагадуємо, що кожен і кожна може долучитися до підтримки «Сталевої Сотки» – кошти підуть на нові і нові «подарунки» для окупантів! Купи орку квиток на концерт кобзона – задонать на Перемогу!" - йдеться у дописі на сторінці бригади.

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Теги: Волинь, 100 ОМБр, війна
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