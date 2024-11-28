Воїни волинської бригади за 2 тижні знищили майже 300 окупантів і 699 взяли в полон

У 100 окремій механізованій бригаді повідомили про результати своєї роботи на фронті.Звіт опублікували на сторінці бригади у фейсбуці.Згідно статистики втрат, завданих ворогу підрозділами 100 ОМБр за період з 27 січня по 09 лютого 2025 року, волинські воїни знищили 285 російських військових і 699 взяли в полон.Крім цього воїни волинської бригади знищили російську техніку."Нагадуємо, що кожен і кожна може долучитися до– кошти підуть на нові і нові «подарунки» для окупантів! Купи орку квиток на концерт кобзона – задонать на Перемогу!" - йдеться у дописі на сторінці бригади.