Внаслідок поранення у лікарні помер воїн з Волині Максим Мунтян

На жаль, Волинь та Луцька громада зазнала ще однієї втрати. Повідомили про смерть воїна-краянина, внаслідок отриманих на війні поранень.Про це написав на своїй сторінці Луцький міський голова"Старший солдатпомер 12.04.2025 року в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І.Мечникова внаслідок поранення, яке отримав 22.03.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Камʼянське Запорізької області", - йдеться у дописі міського голови.Житель села Тарасове Луцької міської територіальної громади, 26.11.1991 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-радіотелефоніста 4 групи спеціального призначення 2 роти спеціального призначення.Щирі співчуття рідним та близьким.Вічна пам'ять, честь та шана Герою!