Внаслідок поранення у лікарні помер воїн з Волині Максим Мунтян

Внаслідок поранення у лікарні помер воїн з Волині Максим Мунтян
На жаль, Волинь та Луцька громада зазнала ще однієї втрати. Повідомили про смерть воїна-краянина, внаслідок отриманих на війні поранень.

Про це написав на своїй сторінці Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"Старший солдат Мунтян Максим Валерійович помер 12.04.2025 року в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І.Мечникова внаслідок поранення, яке отримав 22.03.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Камʼянське Запорізької області", - йдеться у дописі міського голови.

Житель села Тарасове Луцької міської територіальної громади Мунтяну Максим Валерійович, 26.11.1991 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-радіотелефоніста 4 групи спеціального призначення 2 роти спеціального призначення.



Щирі співчуття рідним та близьким.
Вічна пам'ять, честь та шана Герою!

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Теги: Волинь, Луцьк, смерть, війна, поранення, Максим Мунтяну, Тарасове
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