Внаслідок поранення у лікарні помер воїн з Волині Максим Мунтян
Сьогодні, 22:38
На жаль, Волинь та Луцька громада зазнала ще однієї втрати. Повідомили про смерть воїна-краянина, внаслідок отриманих на війні поранень.
Про це написав на своїй сторінці Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"Старший солдат Мунтян Максим Валерійович помер 12.04.2025 року в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І.Мечникова внаслідок поранення, яке отримав 22.03.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Камʼянське Запорізької області", - йдеться у дописі міського голови.
Житель села Тарасове Луцької міської територіальної громади Мунтяну Максим Валерійович, 26.11.1991 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-радіотелефоніста 4 групи спеціального призначення 2 роти спеціального призначення.
Щирі співчуття рідним та близьким.
Вічна пам'ять, честь та шана Герою!
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Про це написав на своїй сторінці Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"Старший солдат Мунтян Максим Валерійович помер 12.04.2025 року в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І.Мечникова внаслідок поранення, яке отримав 22.03.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Камʼянське Запорізької області", - йдеться у дописі міського голови.
Житель села Тарасове Луцької міської територіальної громади Мунтяну Максим Валерійович, 26.11.1991 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-радіотелефоніста 4 групи спеціального призначення 2 роти спеціального призначення.
Щирі співчуття рідним та близьким.
Вічна пам'ять, честь та шана Герою!
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