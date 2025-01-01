У Луцьку спіймали п'яного водія «без прав», який

У Луцьку спіймали п'яного водія «без прав», який
В обласному центрі Волині, близько 4-ї години під час дії комендантської години, патрульні зупинили автомобіль Volkswagen.

Про це повідомили у патрульній поліції Волині.

З’ясувалося, що за кермом перебував 25-річний чоловік. Під час спілкування інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водієві запропонували пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 2,58 проміле.

Крім того, поліцейські встановили, що водій був позбавлений права керування транспортними засобами.

Патрульні відсторонили водія від керування транспортним засобом та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 130 (керування в стані сп’яніння) та ч. 5 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) КУпАП. Будьте відповідальними за кермом.

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Теги: поліція, Волинь, Луцьк
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