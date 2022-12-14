У госпатілі на Харківщині від отриманих поранень помер воїн з Волині Юрій Сасага

У госпатілі на Харківщині від отриманих поранень помер воїн з Волині Юрій Сасага
Жорстока та підла неоголошена російська-українська війна продовжує свої криваві жнива. Трагічна звістка про втрату воїна-краянина надійшла на Волинь.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Знову маємо сумну звістку. Перестало битися серце нашого Захисника Юрія Сасаги, 1974 року народження. Жителя селища Благодатне.
Він помер 17 травня у лікарні міста Шевченкове Харківської області, внаслідок отриманих поранень", - йдеться на сторінці очільника Нововолинської міської ради.

Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.

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Теги: Юрій Сасага, Благодатне, Нововолинськ, війна, втрата, смерть, поранення
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