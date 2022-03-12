«Вікна повилітали, а ікони так і стоять. Ні подряпини»: репортаж із двору луцької багатоповерхівки





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У наметі кілька людей тихо розмовляють між собою. Усюди складені коробки та мішки з речами першої потреби, які приносять сюди волонтери та небайдужі лучани: їжа, одяг, взуття, посуд тощо. В кутку окремий пакунок з іграшками.



Це — місцевий гуманітарний штаб, що став тимчасовим прихистком для мешканців зруйнованого будинку.



"30 років прожили у цьому будинку"



Жінка на ім’я Ніна розповідає, що тут всі як одна сім’я.



— 30 років прожили разом у цьому будинку, 40 років пропрацювали на заводі, що поруч. Тут виросли наші діти, внуки. Чужих немає — всі свої, — пояснює Ніна. — Коли сюди приходжу, стає легше на душі. Між людьми трохи поспілкуєшся, навіть пожартуєш — і вже відпускає. А коли повертаюся назад до того місця, де зараз тимчасово живу, то знову думки починають з’їдати.



— Біда здружує, — каже хтось із натовпу.



З кожною хвилиною до намету заходить все більше та більше людей. Хтось усміхнений, хтось — ні. Розпитують один в одного, чи вдалося виспатися, які речі ще потрібно забрати та хто де нині живе.



Головна тема — чи вдасться відновити будинок. Розповідають, що 12 червня приїжджала комісія з Києва, проводила візуальне обстеження дев’ятиповерхівки, щоб визначити технічний стан пошкоджень. За 10 днів повинно прийти погодження: реконструювати чи зносити.



Мешканцям хочеться вірити, що їхній дім відбудують, проте кожен розуміє: зробити це буде дуже важко.



Люди біля будинку стають у коло. До них приїхав мер Луцька. Ігор Поліщук починає збори, прицільно на нього дивляться десятки і десятки очей.



Питання підіймають різні: від оформлення нових документів до отримання сертифіката на покупку нового житла у разі знесення будинку. Хтось з натовпу вигукує: зробити це неможливо. Це вони про відшкодування втрат — зневіра.



Головне цього ранку: чи пустять людей усередину двох під’їздів, аби ті могли забрати власні речі та документи. Працівник ДСНС каже невтішне: ні, сьогодні цього зробити не можна через небезпеку та можливу загрозу життю.



Прірва на місці квартири



З натовпу виходить жінка, яка мешкала на дев’ятому поверсі, в її квартиру прилетіло найбільше. Спитала перед тим одне-єдине: чи лишилося хоча б щось ціле у її житлі. Підіймаю голову і бачу похмуре небо, яке видніється крізь вікно зруйнованої квартири на дев’ятому поверсі. Відповідь висіла у повітрі.



Мер поїхав, а люди розходяться: хто в штаб, а хтось лишається на вулиці. Помічаємо подружжя, що стоїть осторонь від всіх. У чоловіка на руках маленька дитина, загорнута у рожеву ковдру. Це — родина з Луганська, яка вже вдруге втратила свій дім. Люди просять не називати імен, квартира, в якій вони мешкали — не у їхній власності.



Розповідають: приїхали сюди до родичів, прожили три роки, народили тут дитину і ось знову шукають собі нове житло. Зараз тимчасово — у гуртожитку. Знайти квартиру дуже важко.



— Ніхто з орендарів не хоче з нами зв’язуватися, бо вважають, що це буде якесь «намахування». Кажуть, що не хочуть зайвих проблем з державою. Переживають, що з них будуть брати якісь податки. Це дуже велика проблема для всіх нас тут, — кажуть. — Як чують що ми з цього будинку, не розглядають жодних варіантів. І це дуже ускладнює ситуацію, бо тут є багато людей похилого віку, і їм важко з цим впоратися. Тут же не монстри живуть. Всі готові співпрацювати.



Ніна та її донька Світлана встигли вискочити у коридор за п’ять секунд до влучання в будинок. Вдалося забрати лише деякі документи, проте більшість лишилася у квартирі. Коли вже вийшли на вулицю, панелі в будинку посипалися додолу.



— Все рухнуло. Голі стіни, навіть шпалер нема — прірва на місці квартири.



"Співчуваю своїм сусідам, які потрапили в цю біду"



Петро та Ліда. Подружжя прожило у дев’ятиповерхівці 30 років. Ще більше — 40 років — чоловік пропрацював на луцькому ремонтному заводі «Мотор».



— Вишків — наш район (про мікрорайон міста, що найдужче постраждав, — mm). Я всіх знаю і мене всі знають, — розповідає Петро.



Зараз пара мешкає у людей, які їх прихистили. Їхня квартира на другому поверсі, за словами Петра, вціліла трохи більше, проте вікон також немає.



— Але яка мені з цього радість? Я так само співчуваю своїм сусідам, які потрапили в цю біду. Тільки от вікна повилітали, а ікони, що стояли поруч так і стоять досі. Ні подряпини.



Біля будинку в мене є гараж, а там скутер електричний стоїть — для людей похилого віку, то мені дали добро туди зайти. Найбільше хвилювався, щоб він був цілий, бо той скутер — це наші ноги. Дружина і я їздили на ньому то на базар, то в лікарню.



Допомогли хлопці відкрити цей гараж, бо двері там покоробило. Бачу, стоїть наш скутер, у пилюці весь… Знаєте, не вірив, що цілий. А як побачив — аж настрій піднявся. Бо ж ноги — то основне, — ділиться чоловік.



Байдужість болить найбільше



Люди дуже нарікають, що агенції нерухомості не хочуть надавати свої послуги безплатно, навіть попри обставини. Вони просять стандартну комісію, яка для багатьох у цій ситуації просто непідйомна.



Міська рада, начебто, й зверталася до всіх агенцій, аби ті допомагали людям з пошуком житла без додаткових оплат. Проте мешканці розповідають: щойно рієлтори дізнаються, що телефонує людина з пошкодженого будинку — одразу зникають. Не відповідають та не телефонують у відповідь.



Ця мовчанка їх добиває.



Тут не просять до себе особливого ставлення, а лише розуміння. У ситуації, коли ти залишився без даху над головою, байдужість болить найбільше.



Вікторія Гонтар, Людмила Герасимюк



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч з 5 на 6 червня Луцьк зазнав атаки російськими ракетами та безпілотниками . Було влучання у житлову дев’ятиповерхівку, яка зазнала часткових руйнувань.Про це пише misto.media. У наметі кілька людей тихо розмовляють між собою. Усюди складені коробки та мішки з речами першої потреби, які приносять сюди волонтери та небайдужі лучани: їжа, одяг, взуття, посуд тощо. В кутку окремий пакунок з іграшками.Це — місцевий гуманітарний штаб, що став тимчасовим прихистком для мешканців зруйнованого будинку.Жінка на ім’ярозповідає, що тут всі як одна сім’я.— 30 років прожили разом у цьому будинку, 40 років пропрацювали на заводі, що поруч. Тут виросли наші діти, внуки. Чужих немає — всі свої, — пояснює Ніна. — Коли сюди приходжу, стає легше на душі. Між людьми трохи поспілкуєшся, навіть пожартуєш — і вже відпускає. А коли повертаюся назад до того місця, де зараз тимчасово живу, то знову думки починають з’їдати.— Біда здружує, — каже хтось із натовпу.З кожною хвилиною до намету заходить все більше та більше людей. Хтось усміхнений, хтось — ні. Розпитують один в одного, чи вдалося виспатися, які речі ще потрібно забрати та хто де нині живе.Головна тема — чи вдасться відновити будинок. Розповідають, що 12 червня приїжджала комісія з Києва, проводила візуальне обстеження дев’ятиповерхівки, щоб визначити технічний стан пошкоджень. За 10 днів повинно прийти погодження: реконструювати чи зносити.Мешканцям хочеться вірити, що їхній дім відбудують, проте кожен розуміє: зробити це буде дуже важко.Люди біля будинку стають у коло. До них приїхав мер Луцька.починає збори, прицільно на нього дивляться десятки і десятки очей.Питання підіймають різні: від оформлення нових документів до отримання сертифіката на покупку нового житла у разі знесення будинку. Хтось з натовпу вигукує: зробити це неможливо. Це вони про відшкодування втрат — зневіра.Головне цього ранку: чи пустять людей усередину двох під’їздів, аби ті могли забрати власні речі та документи. Працівник ДСНС каже невтішне: ні, сьогодні цього зробити не можна через небезпеку та можливу загрозу життю.З натовпу виходить жінка, яка мешкала на дев’ятому поверсі, в її квартиру прилетіло найбільше. Спитала перед тим одне-єдине: чи лишилося хоча б щось ціле у її житлі. Підіймаю голову і бачу похмуре небо, яке видніється крізь вікно зруйнованої квартири на дев’ятому поверсі. Відповідь висіла у повітрі.Мер поїхав, а люди розходяться: хто в штаб, а хтось лишається на вулиці. Помічаємо подружжя, що стоїть осторонь від всіх. У чоловіка на руках маленька дитина, загорнута у рожеву ковдру. Це — родина з Луганська, яка вже вдруге втратила свій дім. Люди просять не називати імен, квартира, в якій вони мешкали — не у їхній власності.Розповідають: приїхали сюди до родичів, прожили три роки, народили тут дитину і ось знову шукають собі нове житло. Зараз тимчасово — у гуртожитку. Знайти квартиру дуже важко.— Ніхто з орендарів не хоче з нами зв’язуватися, бо вважають, що це буде якесь «намахування». Кажуть, що не хочуть зайвих проблем з державою. Переживають, що з них будуть брати якісь податки. Це дуже велика проблема для всіх нас тут, — кажуть. — Як чують що ми з цього будинку, не розглядають жодних варіантів. І це дуже ускладнює ситуацію, бо тут є багато людей похилого віку, і їм важко з цим впоратися. Тут же не монстри живуть. Всі готові співпрацювати.Ніна та її донькавстигли вискочити у коридор за п’ять секунд до влучання в будинок. Вдалося забрати лише деякі документи, проте більшість лишилася у квартирі. Коли вже вийшли на вулицю, панелі в будинку посипалися додолу.— Все рухнуло. Голі стіни, навіть шпалер нема — прірва на місці квартири.та. Подружжя прожило у дев’ятиповерхівці 30 років. Ще більше — 40 років — чоловік пропрацював на луцькому ремонтному заводі «Мотор».— Вишків — наш район (про мікрорайон міста, що найдужче постраждав, — mm). Я всіх знаю і мене всі знають, — розповідає Петро.Зараз пара мешкає у людей, які їх прихистили. Їхня квартира на другому поверсі, за словами Петра, вціліла трохи більше, проте вікон також немає.— Але яка мені з цього радість? Я так само співчуваю своїм сусідам, які потрапили в цю біду. Тільки от вікна повилітали, а ікони, що стояли поруч так і стоять досі. Ні подряпини.Біля будинку в мене є гараж, а там скутер електричний стоїть — для людей похилого віку, то мені дали добро туди зайти. Найбільше хвилювався, щоб він був цілий, бо той скутер — це наші ноги. Дружина і я їздили на ньому то на базар, то в лікарню.Допомогли хлопці відкрити цей гараж, бо двері там покоробило. Бачу, стоїть наш скутер, у пилюці весь… Знаєте, не вірив, що цілий. А як побачив — аж настрій піднявся. Бо ж ноги — то основне, — ділиться чоловік.Люди дуже нарікають, що агенції нерухомості не хочуть надавати свої послуги безплатно, навіть попри обставини. Вони просять стандартну комісію, яка для багатьох у цій ситуації просто непідйомна.Міська рада, начебто, й зверталася до всіх агенцій, аби ті допомагали людям з пошуком житла без додаткових оплат. Проте мешканці розповідають: щойно рієлтори дізнаються, що телефонує людина з пошкодженого будинку — одразу зникають. Не відповідають та не телефонують у відповідь.Ця мовчанка їх добиває.Тут не просять до себе особливого ставлення, а лише розуміння. У ситуації, коли ти залишився без даху над головою, байдужість болить найбільше.

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