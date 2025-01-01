Рішенням суду визнаний загиблим воїн з Волині Іван Пикалюк, який два роки вважався зниклим безвісти

У Локачинську громаду надійшла страшна звістка - визнаний загиблим при виконанні службових обов'язків під час виконання бойового завдання в Запорізькій області житель селища Локачі -"Донедавна Іван перебував в статусі зниклого безвісти за особливих обставин військовослужбовця та за рішенням суду визнаний загиблим під час проведення бойових дій від 3 січня 2024 року.Будучи вірним присязі, даній українському народу, Іван Іванович загинув, проводячи визволення Батьківщини від російських окупантів.Висловлюємо щире та глибоке співчуття матері та всім рідним та близьким Героя!Пам'ять про Івана завжди буде жити в наших серцях!" - йдеться в повідомленні.