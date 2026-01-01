«Ірландець» Олексій Набойчик з Волині: бойові спогади командира взводу 82-ї ДШБ

Найяскравіші спогади з війни не завжди піддаються логіці. Про один із таких випадків розповів старший лейтенант із позивним «Ірландець», волинянин— командир взводу десантно-штурмової роти 3 ДШБ 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади.За його словами, під час бою у посадці вороже влучання накрило одну з позицій. Побратим знайшов тіло без пульсу й доповів про загибель бійця. Та вже за годину той самостійно прийшов у бліндаж — живий. «І такі випадки були неодноразово: спочатку вважаєш, що побратима вже нема, а потім він з’являється», — згадує офіцер.Службу «Ірландець» розпочав 26 лютого 2022 року — одразу після початку повномасштабного вторгнення. Перші бойові завдання виконував як командир кулеметного відділення у складі 100-ї окремої бригади територіальної оборони. Згодом пройшов низку посад і нових викликів.За бої на Кремінському напрямку, зокрема в районі Серебрянського лісництва, офіцера відзначили почесним нагрудним знакомта«Ворог нас штурмував, але безуспішно. Потім відступив і чекав на евакуацію. А ми вийшли з окопів, пройшли 200 метрів і зачистили ворожу позицію», — розповідає він.Сьогодні війна, каже командир, суттєво змінилася: зайти на позиції важко, а вийти — ще складніше. Якщо раніше точка спішування була за три кілометри, то тепер ця відстань щонайменше подвоїлася. Вирішальну роль відіграють дрони, а також чисельна перевага противника в артилерії.Молодому поповненню «Ірландець» радить уважно слухати інструкторів і командирів та максимально засвоювати досвід під час підготовки. «Роби все якісно — і в тебе все вийде. До роботи слід ставитись відповідально, але не брати все близько до серця», — підсумовує боєць.