У Луцьку Оксана Білозір заспівала разом учасниками дитячої Театральної студії Волинського драмтеатру

Народна артистка України Оксана Білозір виступила разом із учасниками дитячої Театральної студії, яка діє при Волинському драмтеатрі.

Відеосюжет виступу артисти опублікували на сторінці драмтеатру у фейсбуці.

У п'ятницю, 23 січня, у театрі зібралась повна зала глядачів на святковий концерт «Різдво у колі друзів». До Луцька завітала народна артистка України Оксана Білозір, подарувавши теплу, світлу атмосферу справжнього різдвяного дійства.

«Особливою частиною вечора стала участь вихованців Театральної студії при театрі. Юні артисти доповнили виконання різдвяних творів сяйвом свічок, наповнивши сцену радістю й дитячою безпосередністю. Це свято добра і краси, яке, без сумніву, запам’ятається дітям на все життя», – розповіли у театрі.
