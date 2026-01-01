Поблизу Луцька відкриють новий фірмовий салон «Dnipro-M»: запрошують на відкриття з подарунками
Сьогодні, 10:20
У селі Струмівка поблизу Луцька відкриють новий фірмовий салон майстерності «Dnipro-M».
Відкриття відбудеться 30 січня – 1 лютого 2026 року за адресою: вул. Рівненська, 1-Р (ТЦ «ПЕРШИЙ»).
З нагоди відкриття для відвідувачів підготували приємні бонуси: на всі неакційні товари діятиме знижка 10%. Окрім цього, кожен покупець, який здійснить покупку від 2000 гривень, отримає лотерейний білет і стане учасником розіграшу подарунків.
Розіграш відбудеться 1 лютого о 16:00.
Серед подарунків:
5 сертифікатів по 1000 грн
зварювальний апарат Dnipro-M i120 Mini
акумуляторний дриль-шуруповерт Dnipro-M CD-12QP
шліфмашина кутова Dnipro-M GL-125S
набір інструментів Dnipro-M Ultra 46 шт. 1/4
маска зварника Dnipro-M WM-39N, а також додаткові призи
Як і в інших фірмових салонах мережі «Dnipro-M», у новому магазині клієнтам будуть доступні додаткові зручності та сервіси.
Зокрема, тут можна підзарядити свої гаджети, магазин працює навіть без світла, відвідувачі мають можливість протестувати інструмент перед покупкою, а також скористатися сервісним обслуговуванням. Крім того, передбачена оплата частинами від ПриватБанку та monobank.
За детальною інформацією можна звертатися за телефоном: 067 414 5199.
Також у «Dnipro-M» нагадали графік роботи вже діючих магазинів на Волині:
Луцьк
вул. Єршова, 11б — щодня з 8:00 до 20:00
вул. Ковельська, 3/2 — щодня з 8:00 до 20:00
вул. Львівська, 98 — щодня з 8:00 до 20:00
Рожище
вул. Героїв УПА, 5 — щодня з 8:00 до 19:00
Горохів
вул. Луцька, 21 — щодня з 8:00 до 20:00
Ківерці
вул. Соборності 7 — щодня з 8:00 до 19:00
Любомль
вул. Володимирська 9 — щодня з 8:00 до 19:00
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відкриття відбудеться 30 січня – 1 лютого 2026 року за адресою: вул. Рівненська, 1-Р (ТЦ «ПЕРШИЙ»).
З нагоди відкриття для відвідувачів підготували приємні бонуси: на всі неакційні товари діятиме знижка 10%. Окрім цього, кожен покупець, який здійснить покупку від 2000 гривень, отримає лотерейний білет і стане учасником розіграшу подарунків.
Розіграш відбудеться 1 лютого о 16:00.
Серед подарунків:
Як і в інших фірмових салонах мережі «Dnipro-M», у новому магазині клієнтам будуть доступні додаткові зручності та сервіси.
Зокрема, тут можна підзарядити свої гаджети, магазин працює навіть без світла, відвідувачі мають можливість протестувати інструмент перед покупкою, а також скористатися сервісним обслуговуванням. Крім того, передбачена оплата частинами від ПриватБанку та monobank.
За детальною інформацією можна звертатися за телефоном: 067 414 5199.
Також у «Dnipro-M» нагадали графік роботи вже діючих магазинів на Волині:
Луцьк
Рожище
Горохів
Ківерці
Любомль
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Поблизу Луцька відкриють новий фірмовий салон «Dnipro-M»: запрошують на відкриття з подарунками
Сьогодні, 10:20
На Волині майже сотня шкіл не мають «тривожної кнопки»
Сьогодні, 10:11
Російські війська у Харкові поцілили по двох школах
Сьогодні, 10:04