У Луцьку пропонують вулицю Цегельна перейменувати на честь командира групи снайперів, Героя України Романа Самусіка

Романа Самусіка.



Про це пише



Про початок обговорення повідомили в Луцькій міській раді, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій».



Прийом пропозицій та зауважень триватиме з 9 лютого до 9 квітня 2026 року. Свою позицію лучани можуть подати у письмовій формі за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, за телефоном (0332) 777 874, а також через платформу електронної демократії. Анонімні звернення не реєструються та не розглядаються.



Громадські слухання з цього питання заплановані на 2 квітня 2026 року. Вони розпочнуться о 15:00 у залі засідань департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» за адресою: вул. Лесі Українки, 35.



Нагадаємо, 4 серпня 2024 року у Луцьку попрощалися з командиром групи снайперів Романом Самусіком, який загинув, рятуючи побратима.



Довідково: Самусік Роман Васильович народився 6 липня 1993 року в місті Луцьку, де і проживав.



З 2000 до 2008 року навчався у Луцькому навчально-виховному комплексі «Гімназія №14».



Під час навчання у школі Роман брав участь у різноманітних олімпіадах, любив математику та ніколи не пропускав конкурс «Кенгуру», був слухняним, справедливим та добрим учнем.



З 2008 до 2011 року навчався у Луцькому вищому професійному училищі, де здобув професію обліковця з реєстрації бухгалтерських даних та оператора комп’ютерного набору. Паралельно з навчанням займався спортом, отримував призові місця з тхеквондо, а також брав активну участь у розвитку бойових мистецтв на Волині, пропагуючи здоровий спосіб життя.



З 2011 до 2017 року навчався в Національній академії внутрішніх справ.



Продовжував займатися бойовими мистецтвами такими як дзюдо та самбо. Завжди був сильним, сміливим та наполегливим, на все мав свою думку і відстоював її.



У 2015 році розпочав роботу у Пенітенціарній службі України міста Луцька.



До 2017 року працював на посаді старшого інспектора сектору по роботі з персоналом Луцького СІЗО УДПТ СУ у Волинській області.



Згодом розпочав підготовку до вступу на військову службу в Західному територіальному управлінні Національної гвардії України.



У 2019 році приєднався до 4 окремого загону спеціального призначення «Омега», будучи офіцером.



Роман Васильович постійно навчався та вдосконалював свої професійні навички. Проходив курси з медичної допомоги і завжди міг надавати першу медичну допомогу на найвищому рівні.



Роман Самусік був одним із перших, хто пройшов професійні курси БПЛА і запровадив цей напрямок у 4 спецпідрозділі «Омега» Рівень складності оператора БПЛА – «Професійний».



У 2024 році Роман Васильович пройшов курси снайперів у Франції.



За високі досягнення у службі, ініціативність та наполегливість Роман Самусік неодноразово був нагороджений відзнаками, подяками та грамотами, а також медалями та нагрудними знаками.



За визнані заслуги в забезпеченні обороноздатності України й недоторканості її державного кордону, підтриманні високої бойової готовності , за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового та службового обов’язку, виявленні при цьому честь та доблесть, нагороджений відзнаками та іменною вогнепальною зброєю.



Загалом Роман Васильович прослужив 10 років і 10 місяців у підрозділах системи МВС України.



Нагороди та відзнаки:



Звання Героя України (посмертно) з удостоєнням ордену Золота зірка.

Медаль «Захиснику Вітчизни» згідно з указом Президента України В.Зеленського.



Відзнака Командувача об’єднаних сил «КОЗАЦЬКИЙ ХРЕСТ» ІІ ступеня.

Відзнака МВС «Вогнепальна» зброя – за визначені заслуги в забезпеченні обороноздатності України й недоторканості її державного кордону.



Відзнака Національної Гвардії України – нагрудний знак «ЗА ДОБЛЕСНУ СЛУЖБУ».



Грамота Львівської обласної ради за особисту мужність і відвагу проявлені під час виконання військового обов’язку з нагоди Дня Незалежності України.



Грамота Львівської ОДА за особисту мужність і професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету з нагоди Дня Збройних Сил України.



Подяка НГУ «За високі досягнення у службовій діяльності»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку стартувало громадське обговорення пропозиції щодо перейменування вулиці Цегельної. Її пропонують назвати на честь командира групи снайперівПро це пише Район.Луцьк Про початок обговорення повідомили в Луцькій міській раді, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій».Прийом пропозицій та зауважень триватиме з 9 лютого до 9 квітня 2026 року. Свою позицію лучани можуть подати у письмовій формі за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, за телефоном (0332) 777 874, а також через платформу електронної демократії. Анонімні звернення не реєструються та не розглядаються.Громадські слухання з цього питання заплановані на 2 квітня 2026 року. Вони розпочнуться о 15:00 у залі засідань департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» за адресою: вул. Лесі Українки, 35.Нагадаємо, 4 серпня 2024 року у Луцьку попрощалися з командиром групи снайперів Романом Самусіком, якийСамусік Роман Васильович народився 6 липня 1993 року в місті Луцьку, де і проживав.З 2000 до 2008 року навчався у Луцькому навчально-виховному комплексі «Гімназія №14».Під час навчання у школі Роман брав участь у різноманітних олімпіадах, любив математику та ніколи не пропускав конкурс «Кенгуру», був слухняним, справедливим та добрим учнем.З 2008 до 2011 року навчався у Луцькому вищому професійному училищі, де здобув професію обліковця з реєстрації бухгалтерських даних та оператора комп’ютерного набору. Паралельно з навчанням займався спортом, отримував призові місця з тхеквондо, а також брав активну участь у розвитку бойових мистецтв на Волині, пропагуючи здоровий спосіб життя.З 2011 до 2017 року навчався в Національній академії внутрішніх справ.Продовжував займатися бойовими мистецтвами такими як дзюдо та самбо. Завжди був сильним, сміливим та наполегливим, на все мав свою думку і відстоював її.У 2015 році розпочав роботу у Пенітенціарній службі України міста Луцька.До 2017 року працював на посаді старшого інспектора сектору по роботі з персоналом Луцького СІЗО УДПТ СУ у Волинській області.Згодом розпочав підготовку до вступу на військову службу в Західному територіальному управлінні Національної гвардії України.У 2019 році приєднався до 4 окремого загону спеціального призначення «Омега», будучи офіцером.Роман Васильович постійно навчався та вдосконалював свої професійні навички. Проходив курси з медичної допомоги і завжди міг надавати першу медичну допомогу на найвищому рівні.Роман Самусік був одним із перших, хто пройшов професійні курси БПЛА і запровадив цей напрямок у 4 спецпідрозділі «Омега» Рівень складності оператора БПЛА – «Професійний».У 2024 році Роман Васильович пройшов курси снайперів у Франції.За високі досягнення у службі, ініціативність та наполегливість Роман Самусік неодноразово був нагороджений відзнаками, подяками та грамотами, а також медалями та нагрудними знаками.За визнані заслуги в забезпеченні обороноздатності України й недоторканості її державного кордону, підтриманні високої бойової готовності , за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового та службового обов’язку, виявленні при цьому честь та доблесть, нагороджений відзнаками та іменною вогнепальною зброєю.Загалом Роман Васильович прослужив 10 років і 10 місяців у підрозділах системи МВС України.Медаль «Захиснику Вітчизни» згідно з указом Президента України В.Зеленського.Відзнака Командувача об’єднаних сил «КОЗАЦЬКИЙ ХРЕСТ» ІІ ступеня.Відзнака МВС «Вогнепальна» зброя – за визначені заслуги в забезпеченні обороноздатності України й недоторканості її державного кордону.Відзнака Національної Гвардії України – нагрудний знак «ЗА ДОБЛЕСНУ СЛУЖБУ».Грамота Львівської обласної ради за особисту мужність і відвагу проявлені під час виконання військового обов’язку з нагоди Дня Незалежності України.Грамота Львівської ОДА за особисту мужність і професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету з нагоди Дня Збройних Сил України.Подяка НГУ «За високі досягнення у службовій діяльності»

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію