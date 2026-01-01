Lexus RZ: електричний кросовер для щоденної міської мобільності





Платформа та електрична архітектура

Електрокросовер побудований на платформі e-TNGA, яка спроєктована саме для батарейних моделей. Батарея інтегрована під підлогою, що забезпечує рівномірний розподіл маси та зменшує крени в поворотах. У міських умовах це означає передбачувану реакцію на кермо та стабільність під час швидких перестроювань.



Лексус РЗ



Ключові технічні особливості моделі:



два електромотори із сумарною потужністю 230 кВт;

система повного приводу DIRECT4 з миттєвим перерозподілом тяги;

електроосі e-Axle з інтегрованим мотором і редуктором;

нульові локальні викиди CO₂;

низький центр ваги завдяки розміщенню батареї під підлогою.

DIRECT4 постійно аналізує навантаження та змінює подачу крутного моменту між осями за мілісекунди. Це підвищує зчеплення на мокрому покритті та робить рух стабільним навіть під час різкого прискорення.





Керованість і технології взаємодії з водієм

Електрична силова установка забезпечує миттєвий відгук на натиск педалі. Відсутність класичної коробки передач усуває паузи під час розгону, що особливо відчутно у міських умовах. Жорсткий кузов і довга колісна база 2850 мм формують стабільну поведінку на швидкості.



Інтерфейс салону побудований навколо цифрових рішень:



14-дюймовий сенсорний дисплей мультимедіа;

10-дюймовий проєкційний дисплей на лобовому склі;

бездротовий Apple CarPlay та Android Auto;

система e-Latch з електронним відкриванням дверей;

аудіосистема Mark Levinson із 13 динаміками.

Проєкційний дисплей виводить швидкість і навігацію безпосередньо на скло, що зменшує потребу переводити погляд на панель приладів.





Безпека та щоденна практичність

Міська мобільність потребує розвинених систем допомоги водію. Lexus RZ оснащений комплексом Lexus Safety System+ третього покоління. Камери та радари аналізують дорожню ситуацію та втручаються у разі ризику зіткнення.



До пакета входять такі функції:



система запобігання фронтальним зіткненням з розпізнаванням пішоходів;

адаптивний круїз-контроль з підтримкою руху в заторах;

моніторинг стану водія з автоматичною зупинкою у разі втрати реакції;

аварійний підсилювач керма для обходу перешкод;

асистент зміни смуги руху.

Електрична архітектура також знижує експлуатаційні витрати. Відсутність моторної оливи, свічок запалювання та складної трансмісії скорочує кількість сервісних процедур. Рекуперативне гальмування повертає енергію під час уповільнення та зменшує знос гальмівних механізмів.



Lexus RZ демонструє, як електрична платформа може поєднати запас ходу, точність керування та цифрові технології в одному форматі. Для міста це означає передбачувану динаміку, швидке заряджання та стабільний рівень безпеки щодня.





