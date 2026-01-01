На фронті загинув Герой з Луцької громади Олександр Зінчук

Олександр Зінчук. Герой повернеться до рідного міста «на щиті».



Про це повідомляє Луцька міська рада.



Олександр Дмитрович Зінчук народився 25 квітня 1967 року. Своє життя він присвятив захисту України.Герой загинув 6 серпня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Малинівка Синельниківського району Дніпропетровської області.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя!

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