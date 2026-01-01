Білі, лисички та рижики: у лісах на Волині збирають повні відра грибів





Свіжі серпневі знахідки показали на YouTube-каналі «Гриби Волині» за 9 серпня, пише



Після невеликого дощу в лісах Волині почали пробиватися молоді гриби.



Під час чергового походу до лісу автор каналу «Гриби Волині» спочатку натрапив на молоді маслюки. Деякі старіші гриби вже були червивими, однак траплялися й свіжі екземпляри, які можна було брати.



Невелику кількість вдалося знайти й лисичок. Через спеку вони подекуди залишаються невеликими та мають не такий яскравий колір, як після рясного дощу. Втім, волога все ж дала грибам поштовх до росту.



Особливою знахідкою стали жовтобурі гриби. Автор відео показав кілька зовсім молодих екземплярів і припустив, що після наступних дощів вони можуть добре підрости.



Не обійшлося і без рідкісної знахідки. У лісі вдалося знайти рижик – лише другий для автора за цей грибний сезон. Гриб виявився чистим, із характерним помаранчевим соком.



Після цього грибник вирушив далі – перевіряти соснові та березові посадки, де сподівався знайти більше жовтобурих, маслюків і лисичок.



За словами автора відео, цього року знайти великі грибні галявини на Волині непросто. Через тривалу спеку гриби швидко пересихають, а навіть після дощу волога не затримується надовго. Водночас у затінених місцях, під листям і в хащах, гриби почуваються значно краще.



Під час «тихого полювання» автор відео назбирав восьмилітрове відро, яке було повністю заповнене грибами.



Тож серпневий грибний сезон на Волині поступово набирає обертів. Якщо погода подарує лісам ще кілька дощів і стане прохолодніше, маленькі гриби, які зараз лише показуються з-під листя та трави, можуть швидко підрости.



Грибникам радять стежити за погодою та вирушати до лісу після опадів, особливо перевіряючи затінені й вологі місця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині після дощу почало з'являтися багато грибів, попри спеку до +36 °C. У лісі грибники вже знаходять молоді маслюки, лисички, краснюки жовто–бурі, а також білі гриби та рижики.Свіжі серпневі знахідки показали на YouTube-каналі «Гриби Волині» за 9 серпня, пише "Конкурент" Після невеликого дощу в лісах Волині почали пробиватися молоді гриби.Під час чергового походу до лісу автор каналу «Гриби Волині» спочатку натрапив на молоді маслюки. Деякі старіші гриби вже були червивими, однак траплялися й свіжі екземпляри, які можна було брати.Невелику кількість вдалося знайти й лисичок. Через спеку вони подекуди залишаються невеликими та мають не такий яскравий колір, як після рясного дощу. Втім, волога все ж дала грибам поштовх до росту.Особливою знахідкою стали жовтобурі гриби. Автор відео показав кілька зовсім молодих екземплярів і припустив, що після наступних дощів вони можуть добре підрости.Не обійшлося і без рідкісної знахідки. У лісі вдалося знайти рижик – лише другий для автора за цей грибний сезон. Гриб виявився чистим, із характерним помаранчевим соком.Після цього грибник вирушив далі – перевіряти соснові та березові посадки, де сподівався знайти більше жовтобурих, маслюків і лисичок.За словами автора відео, цього року знайти великі грибні галявини на Волині непросто. Через тривалу спеку гриби швидко пересихають, а навіть після дощу волога не затримується надовго. Водночас у затінених місцях, під листям і в хащах, гриби почуваються значно краще.Під час «тихого полювання» автор відео назбирав восьмилітрове відро, яке було повністю заповнене грибами.Тож серпневий грибний сезон на Волині поступово набирає обертів. Якщо погода подарує лісам ще кілька дощів і стане прохолодніше, маленькі гриби, які зараз лише показуються з-під листя та трави, можуть швидко підрости.Грибникам радять стежити за погодою та вирушати до лісу після опадів, особливо перевіряючи затінені й вологі місця.

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