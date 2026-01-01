10 серпня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження директор рекреаційного комплексу «Рестпарк»( на фото), депутат Рожищенської міської ради, власниця луцької перукарні «Red Barber»Також день цього особисте свято у журналісткита фотографаВітаємо також іменників сьогоднішнього дня – Антоніна, Єфим, Ірина, Павло, Юліан.Бажаємо всього міцного здоров'я, наснаги й радості від життя.10 серпня 1876 року в Канаді здійснили перший у світі міжнародний телефонний дзвінок.В цей день 1907 року пішла з життя українська письменниця, поетеса Марко Вовчок.