10 серпня на Волині: гортаючи календар

10 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження директор рекреаційного комплексу «Рестпарк» Назар Гусак ( на фото), депутат Рожищенської міської ради Інна Гайворонська, власниця луцької перукарні «Red Barber» Ольга Куденчук.

Також день цього особисте свято у журналістки Наталії Прач та фотографа Сергія Назарука.

Вітаємо також іменників сьогоднішнього дня – Антоніна, Єфим, Ірина, Павло, Юліан.

Бажаємо всього міцного здоров'я, наснаги й радості від життя.

10 серпня 1876 року в Канаді здійснили перший у світі міжнародний телефонний дзвінок.

В цей день 1907 року пішла з життя українська письменниця, поетеса Марко Вовчок.

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Теги: день народження, свята, іменини
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