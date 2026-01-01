Як назвати дитину в Україні: у Мін’юсті відповіли, чи є заборонені імена

В Україні закон не встановлює переліку дозволених чи заборонених імен для дітей. Водночас під час вибору імені батьки повинні враховувати не лише власні побажання, а й інтереси самої дитини.Про це повідомляє Міністерство юстиції України.Згідно з Сімейним кодексом ім'я новонародженого визначається за спільною згодою батьків. Якщо ж дитина народилася у матері, яка не перебуває у шлюбі, а батьківство не визнано, право визначити ім'я має мати.Також закон передбачає, що дитині можна присвоїти не більше двох власних імен. Виняток можливий лише тоді, коли це відповідає звичаям національної меншини, до якої належать один або обоє батьків.Якщо батьки не можуть домовитися щодо імені, спір вирішують орган опіки та піклування або суд.У відомстві зазначили, що українське законодавство не містить списку заборонених або дозволених імен. Батьки можуть обрати як поширене, так і рідкісне чи іншомовне ім'я.Водночас Міністерство юстиції наголошує, що батьківські права не можуть реалізовуватися всупереч інтересам дитини. Саме тому під час вибору імені варто враховувати, чи не стане воно причиною насмішок, приниження або інших негативних наслідків у майбутньому.Також у Мін'юсті звернули увагу, що хоча закон прямо не забороняє використовувати цифри, спеціальні символи чи інші нестандартні позначення, це може створити труднощі під час оформлення офіційних документів, зокрема паспорта.У Міністерстві пояснили, що протягом першого року після народження батьки можуть звернутися до ДРАЦС із заявою про зміну імені, якщо під час реєстрації не були враховані побажання одного або обох батьків.До досягнення дитиною 14 років змінити ім'я також можна, якщо вона фактично користується іншим ім'ям і це відповідає її інтересам.Дитина віком від 14 до 16 років має право змінити власне ім'я за згодою батьків або в інших випадках, передбачених законом. Після досягнення 16 років людина може зробити це самостійно.У Мін'юсті додали, що під час воєнного стану відповідні заяви можна подати до будь-якого відділу ДРАЦС, який працює на підконтрольній Україні території.