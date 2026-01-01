Чи очікувати магнітні бурі 10 серпня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 10 серпня: прогноз
У понеділок, 10 серпня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур.

Як повідомляють у Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 2,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на дуже низькому рівні.

Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня, а сонячна активність залишиться низькою з невеликою ймовірністю спалахів С-класу.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначають у повідомленні.

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Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
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