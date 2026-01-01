Гречка по 80 гривень — це ще не межа: експерти ошелешили прогнозом на серпень

У серпні 2026 року в Україні очікується чергове зростання роздрібних цін на гречану крупу. За прогнозами експертів Інституту аграрної економіки, попри липневе здешевлення, найближчим часом цінники в магазинах знову поповзуть угору через обмежену пропозицію вітчизняної сировини.Про це повідомила науковиця Інституту аграрної економікив коментарі «24 Каналу».Від початку цього року гречка вже продемонструвала рекордне подорожчання на 70,8% порівняно з січнем. У липні споживачі помітили невелике здешевлення крупи на 3,3%, коли її середня вартість опустилася до 76,67 гривні за кілограм.Проте виробництво гречки в нашій державі не має таких масштабів, як вирощування інших зернових, тому цей сегмент надзвичайно чутливо реагує на будь-які економічні зміни. На формування кінцевої вартості в магазинах дедалі сильніше тиснуть витрати на переробку, дорогі енергоносії, ускладнена логістика та підвищення оплати праці.«Очікувати подальшого подешевшання не варто, оскільки навіть попри сезонне збільшення пропозиції ринок продовжує зазнавати впливу високих витрат на виробництво та обмеженої пропозиції української сировини», — пояснює експертка.