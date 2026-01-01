Тепличні помідори в Україні продовжують дешевшати





У багатьох областях країни погодні умови стабілізувалися, що дозволило активізувати збирання овочів відкритого ґрунту. Наразі збиральна кампанія триває практично в усіх регіонах України, при цьому тиск на ринок продовжує посилюватися. За оцінками фермерів, попит на свіжому ринку залишається недостатньо високим.



Станом на сьогодні ціни на якісні помідори знизилися до 30-60 грн/кг ($0,67-1,34/кг), що в середньому на 27% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня. Як виробники, так і оптові компанії пояснюють труднощі зі збутом низькою якістю продукції. Рослини сильно постраждали від посухи та високих температур, а плоди часто мають сонячні опіки й тріщини, що негативно впливає на їхній товарний вигляд.



Варто зазначити, що нині ця продукція пропонується на українському ринку в середньому на 25% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулого тижня в Україні намітилася нова хвиля зниження цін на тепличні помідори, повідомляють аналітики проєкту EastFruit У багатьох областях країни погодні умови стабілізувалися, що дозволило активізувати збирання овочів відкритого ґрунту. Наразі збиральна кампанія триває практично в усіх регіонах України, при цьому тиск на ринок продовжує посилюватися. За оцінками фермерів, попит на свіжому ринку залишається недостатньо високим.Станом на сьогодні ціни на якісні помідори знизилися до 30-60 грн/кг ($0,67-1,34/кг), що в середньому на 27% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня. Як виробники, так і оптові компанії пояснюють труднощі зі збутом низькою якістю продукції. Рослини сильно постраждали від посухи та високих температур, а плоди часто мають сонячні опіки й тріщини, що негативно впливає на їхній товарний вигляд.Варто зазначити, що нині ця продукція пропонується на українському ринку в середньому на 25% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

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