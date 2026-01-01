Тепличні помідори в Україні продовжують дешевшати

Тепличні помідори в Україні продовжують дешевшати
Минулого тижня в Україні намітилася нова хвиля зниження цін на тепличні помідори, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

У багатьох областях країни погодні умови стабілізувалися, що дозволило активізувати збирання овочів відкритого ґрунту. Наразі збиральна кампанія триває практично в усіх регіонах України, при цьому тиск на ринок продовжує посилюватися. За оцінками фермерів, попит на свіжому ринку залишається недостатньо високим.

Станом на сьогодні ціни на якісні помідори знизилися до 30-60 грн/кг ($0,67-1,34/кг), що в середньому на 27% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня. Як виробники, так і оптові компанії пояснюють труднощі зі збутом низькою якістю продукції. Рослини сильно постраждали від посухи та високих температур, а плоди часто мають сонячні опіки й тріщини, що негативно впливає на їхній товарний вигляд.

Варто зазначити, що нині ця продукція пропонується на українському ринку в середньому на 25% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: продукти, ринок, ціна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
США передають Україні розвіддані для ударів по енергетиці Росії, - The Atlantic
Сьогодні, 09:36
Вулиці волинського міста відремонтують: де саме і скільки витратять
Сьогодні, 08:20
Тепличні помідори в Україні продовжують дешевшати
Сьогодні, 07:15
Гречка по 80 гривень — це ще не межа: експерти ошелешили прогнозом на серпень
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 10 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Медіа
відео
1/8