Курс валют на 10 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на сайті Національного банку.



Курс долара

1 долар США — 44,75 (-1 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,61 (-6 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 12,00 (-1 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 10 серпня. Долар і злотий втратили по 1 коп. Євро зменшився на 6 коп.Про це йдеться на сайті Національного банку.Курс долара1 долар США — 44,75 (-1 коп.)Курс євро1 євро — 51,61 (-6 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 12,00 (-1 коп.)

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію