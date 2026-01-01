Курс валют на 10 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 10 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 10 серпня. Долар і злотий втратили по 1 коп. Євро зменшився на 6 коп.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

Курс долара
1 долар США — 44,75 (-1 коп.)

Курс євро
1 євро — 51,61 (-6 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 12,00 (-1 коп.)

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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