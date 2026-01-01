Вулиці волинського міста відремонтують: де саме і скільки витратять





Торги для пошуку підрядників оголосило управління інфраструктури виконавчого комітету Володимирської міської ради. Пропозиції учасників приймають до 12 серпня, пишуть



Очікувана вартість поточного ремонту вулиці Ліснича у Володимирі становить 1 636 594 гривні, а поточного ремонту вулиці Левка Лук’яненка – 1 497 355 гривень.



Як вказано в технічному завданні, роботи передбачатимуть, зокрема, розбирання асфальтобетонних покриттів, улаштування дорожніх корит, улаштування основ та підстильних, вирівнювальних шарів основи з щебенево-піщаної сумiші, улаштування покриттів із гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної суміші, улаштування покриттів із тротуарних виробів, встановлення водовідвідних лотків, укріплення узбіччя щебенево-піщаною сумішшю, перекладання горловин оглядових колодязів.



Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт.



Ремонти мають завершити до 25 грудня. Гарантійний термін на виконані роботи становитиме чотири роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі запланували відремонтувати вулиці Лісничу та Левка Лук’яненка. На ремонт спрямують понад три мільйони гривень.Торги для пошуку підрядників оголосило управління інфраструктури виконавчого комітету Володимирської міської ради. Пропозиції учасників приймають до 12 серпня, пишуть Волинські новини Очікувана вартість поточного ремонту вулиці Ліснича у Володимирі становить 1 636 594 гривні, а поточного ремонту вулиці Левка Лук’яненка – 1 497 355 гривень.Як вказано в технічному завданні, роботи передбачатимуть, зокрема, розбирання асфальтобетонних покриттів, улаштування дорожніх корит, улаштування основ та підстильних, вирівнювальних шарів основи з щебенево-піщаної сумiші, улаштування покриттів із гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної суміші, улаштування покриттів із тротуарних виробів, встановлення водовідвідних лотків, укріплення узбіччя щебенево-піщаною сумішшю, перекладання горловин оглядових колодязів.Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт.Ремонти мають завершити до 25 грудня. Гарантійний термін на виконані роботи становитиме чотири роки.

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