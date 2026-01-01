СЗЧ: норми КК, докази і типова процедура





Це загальний розбір процедури, не інструкція «як уникнути відповідальності». Кваліфікацію ставить слідство і суд за конкретними фактами.



Які норми дивляться першими

Ст. 407 КК — СЗЧ або нез’явлення вчасно до місця служби без поважних причин.

Ст. 408 КК — дезертирство: слідство доводить намір ухилитися від служби взагалі, а не лише факт відсутності.

Дисциплінарна відповідальність — якщо строк і обставини не утворюють складу злочину.

Ст. 336 КК — інша лінія: ухилення від призову, якщо особа ще не на службі. Плутати її зі СЗЧ у поясненні небезпечно.

Частина ст. 407 залежить від тривалості відсутності, повторності, вчинення групою, умов воєнного стану. «У чаті сказали, що це прогул» на постанову не впливає. Підміну 407 на 408 без доказів наміру не повертатися захист оскаржує окремо.



Що для слідства є доказом, а що — розповіддю

Типовий набір матеріалів:



1. Наказ, табель, рапорт командира, книга обліку — дати вибуття або нез’явлення.



2. Пояснення військовослужбовця, командирів, співслужбовців.



3. Медичні документи, квитки, чеки, геолокація — якщо підтверджують маршрут і час.



4. Дані про відпустки, ВЛК, попередні рапорти «по команді».



5. Телефон і месенджери: огляд листування — окрема слідча дія за КПК, не «покажіть чат по-дружньому».



Без первинних документів «поважна причина» для слідства — порожня заява. Докази подають клопотанням до матеріалів через захисника, з описом додатків, а не усним переказом на варті.



Розбіжності в датах між рапортом командира, табелем і поясненням — це не дрібниця. Саме їх потім ставлять у клопотання і в суд.



Типовий хід процедури

Повідомлення про підозру → допит → (за потреби) запобіжний захід → досудове розслідування → обвинувальний акт або інше рішення → суд.



На кожному кроці фіксують пояснення. Перше підписане пояснення потім важко «переграти»: суперечність між першим і наступним протоколом слідство читає проти особи.



Права, які працюють лише якщо ними користуватися:



захисник — з моменту затримання або першого допиту;

не свідчити проти себе — ст. 63 Конституції;

читати протокол до підпису, вносити зауваження, не лишати порожніх рядків;

отримувати копії вручених документів.

Відмову від захисника «щоб швидше» підписувати не варто. Швидкість тут майже завжди на користь сторони обвинувачення.



Запобіжний захід: що дивить суд

Після підозри суд може обрати особисте зобов’язання, заставу або тримання під вартою. На рішення впливають:



строк відсутності;

чи є в матеріалах ознаки наміру не повертатися (різниця 407 / 408);

чи особа з’явилася сама;

місце проживання, робота, стан здоров’я, утриманці;

попередні порушення.

Ці факти мають бути в справі до засідання. «Розказати судді» без додатків — слабкий формат.



Що робить захисник у такій справі

Звіряє кваліфікацію зі строками і доказами.

Збирає й подає документи в порядку КПК.

Присутній на допиті, обшуку, обранні запобіжного заходу.

Просить експертизи, якщо факти це обґрунтовують (медична, військово-лікарська).

Оскаржує підозру, запобіжний захід, бездіяльність слідчого — у строки КПК.

Огляд ст. 407 і типового ходу справи:



Що нести на консультацію

Дати відсутності з точністю до дня. Копії рапортів і відповідей командування. Медичні довідки за період. Текст виклику, підозри або протоколу — якщо вже склали. Контакти свідків, які підтверджують факти, а не «характер».



Чим раніше захисник бачить первинку, тим менше дірок у хронології доведеться закривати після допиту.



Чого уникати в комунікації

Публікації деталей справи в соцмережах. Підписи «для формальності» без читання. Пересилання скрінів слідчому в месенджер «щоб розібратися». Поради з форумів про «явку з повинною без паперів». Усе це потім лежить у томі, а не в чаті.



Матеріал підготовлено за участю АО «Захист».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Самовільне залишення частини кваліфікують за ст. 407 Кримінального кодексу України. Від дисциплінарної відповідальності цей склад відрізняють строк відсутності, місце служби і те, що вдалося довести слідству. У воєнний час пороги жорсткіші, а перші пояснення часто стають основою підозри. Нижче — які норми застосовують, що збирають у справі і як виглядає типовий хід провадження.Це загальний розбір процедури, не інструкція «як уникнути відповідальності». Кваліфікацію ставить слідство і суд за конкретними фактами.Частина ст. 407 залежить від тривалості відсутності, повторності, вчинення групою, умов воєнного стану. «У чаті сказали, що це прогул» на постанову не впливає. Підміну 407 на 408 без доказів наміру не повертатися захист оскаржує окремо.Типовий набір матеріалів:1. Наказ, табель, рапорт командира, книга обліку — дати вибуття або нез’явлення.2. Пояснення військовослужбовця, командирів, співслужбовців.3. Медичні документи, квитки, чеки, геолокація — якщо підтверджують маршрут і час.4. Дані про відпустки, ВЛК, попередні рапорти «по команді».5. Телефон і месенджери: огляд листування — окрема слідча дія за КПК, не «покажіть чат по-дружньому».Без первинних документів «поважна причина» для слідства — порожня заява. Докази подають клопотанням до матеріалів через захисника, з описом додатків, а не усним переказом на варті.Розбіжності в датах між рапортом командира, табелем і поясненням — це не дрібниця. Саме їх потім ставлять у клопотання і в суд.Повідомлення про підозру → допит → (за потреби) запобіжний захід → досудове розслідування → обвинувальний акт або інше рішення → суд.На кожному кроці фіксують пояснення. Перше підписане пояснення потім важко «переграти»: суперечність між першим і наступним протоколом слідство читає проти особи.Права, які працюють лише якщо ними користуватися:Відмову від захисника «щоб швидше» підписувати не варто. Швидкість тут майже завжди на користь сторони обвинувачення.Після підозри суд може обрати особисте зобов’язання, заставу або тримання під вартою. На рішення впливають:Ці факти мають бути в справі до засідання. «Розказати судді» без додатків — слабкий формат.Огляд ст. 407 і типового ходу справи: правова допомога у військових справах Дати відсутності з точністю до дня. Копії рапортів і відповідей командування. Медичні довідки за період. Текст виклику, підозри або протоколу — якщо вже склали. Контакти свідків, які підтверджують факти, а не «характер».Чим раніше захисник бачить первинку, тим менше дірок у хронології доведеться закривати після допиту.Публікації деталей справи в соцмережах. Підписи «для формальності» без читання. Пересилання скрінів слідчому в месенджер «щоб розібратися». Поради з форумів про «явку з повинною без паперів». Усе це потім лежить у томі, а не в чаті.

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