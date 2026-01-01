Помилки початківців в імпорті з Китаю: сім ситуацій, які коштують партії товару





1. Оплата продавцю, якого ніхто не перевіряв

На оптових майданчиках сторінка фабрики й сторінка перекупника виглядають однаково. Різниця виявляється, коли партія приходить із іншим матеріалом або коли «виробник» раптом не може змінити колір, бо сам замовляє на стороні.



Перевіряються прості речі: реєстраційні документи компанії, торгова ліцензія, скільки років продавець на майданчику, чи є сертифікати на товарну групу, чи збігається адреса виробництва з юридичною. Це робота на кілька годин — і вона дешевша за партію.



2. Розрахунок вартості доставки «за кілограмами»

Класична пастка: імпортер зважує зразок, множить на кількість і отримує суму, яка не має нічого спільного з рахунком. У тарифі бере участь не тільки вага: перевізник дивиться ще й на те, скільки місця партія займає, і виставляє рахунок за тим показником, що виявився більшим, з поправкою на категорію товару. Легкий габаритний товар — подушки, пластик, меблевий декор — бʼє по бюджету саме тут.



Виняток, про який варто знати: на українському напрямку морська доставка тарифікується за фактичною вагою єдиною ставкою, і обсяг на розрахунок не впливає. Саме тому для обʼємних товарів море часто виграє в перевізників, які рахують за кубометрами.



3. Замовлення без зразка

Без затвердженого зразка претензія до фабрики зводиться до обміну скриншотами: сторони порівнюють партію з фотографією в каталозі, а каталожне фото — маркетинговий матеріал продавця, а не специфікація. Зразок закриває саме цю прогалину: він стає тим еталоном, з яким партію звіряють при прийманні.



4. Відсутність інспекції до фінального платежу

Найсильніша переговорна позиція покупця — момент, коли партія готова, а останній платіж ще не пройшов. Дефект, знайдений тоді, виправляє фабрика власним коштом. Той самий дефект, знайдений на складі в Україні, стає проблемою покупця: повернення двох тонн товару в Китай економічно безглузде.



Перевіряти треба не тільки товар, а й пакування: те, що чудово виглядає на полиці китайського магазину, двомісячної подорожі в контейнері зазвичай не витримує.



5. Розрахунок митних платежів тільки від ціни товару

Мито за кодом УКТ ЗЕД рахується від митної вартості — суми «товар плюс доставка». ПДВ 20% рахується вже від митної вартості, збільшеної на нараховане мито, — тобто його база завжди ширша за саму митну вартість. І навіть якщо в інвойсі стоїть менша сума, нижче митної вартості база не опускається. Імпортер, який заклав у собівартість лише ціну товару, недорахує помітну частину бюджету партії — і на більше, ніж здається, бо податок рахується з бази, у якій уже сидить мито.



Другий бік цієї помилки — вибір коду УКТ ЗЕД навмання. Різниця ставок між сусідніми кодами всередині однієї категорії буває відчутною, і зʼясовувати це після оплати партії пізно.



6. Розбіжності всередині власного пакета документів

Найчастіша причина простою на кордоні — не відсутність документа, а суперечність між власними паперами відправника: у пакувальному листі одна вага, у накладній інша; в інвойсі одна кількість місць, у декларації інша. Міжнародні експедиторські стандарти, які веде FIATA, окремо описують порядок звірки транспортних документів саме тому, що це типова точка збою.



Пакет звіряють до подання декларації. Розбори конкретних ситуацій — від маскування браку до вимог до маркування — є в галузевих блогах: наприклад,



7. Ігнорування календаря — китайського і валютного

Китайський Новий рік зупиняє фабрики, і найбільше часу зʼїдає не сама пауза, а черга замовлень після неї. Товар до сезону замовляють із запасом у три-чотири місяці, а не за два.



Другий календар — валютний. Граничний строк розрахунків за імпортом становить 180 календарних днів і рахується від дня авансового платежу постачальнику. Якщо товар не приїхав у цей строк, банк передає інформацію податковій, а на суму нараховується пеня за кожен день прострочення. Для схеми «оплатив аванс — фабрика робить два місяці — море ще два з половиною» запас виявляється не таким великим, як здається на старті.



Спільний знаменник

Усі сім помилок обʼєднує те, що вони робляться до відправлення вантажу, а виявляються після. Тому й перевірки мають сенс рівно в тому ж порядку: постачальник — до оплати, зразок — до виробництва, інспекція — до фінального платежу, документи — до подання декларації. Партія, яка вже їде, виправленню не піддається.









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