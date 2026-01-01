Що робити, коли в дитини болить горло
30 серпня, 19:40
Біль у горлі — один із найпоширеніших симптомів дитячих застуд, який часто супроводжує ГРВІ, фарингіт чи ангіну. Батьки нерідко шукають, як швидко вилікувати горло у дитини, адже зволікання може призвести до ускладнень і погіршення стану малюка. Щоб діяти правильно, спершу варто визначити причину дискомфорту, розпізнати тривожні ознаки й вчасно підтримати організм. У статті розглянемо, чому болить горло, на які симптоми звертати увагу, як допомогти вдома та коли потрібна консультація лікаря. Окремо пояснимо, як відрізнити вірусну інфекцію від бактеріальної — від цього залежить тактика лікування.
Причини болю в горлі бувають різні — від легких сезонних застуд до бактеріальних інфекцій, які потребують уваги лікаря. Розуміння джерела проблеми допомагає підібрати лікування й не пропустити серйозніше захворювання. Найчастіше біль у горлі викликають:
ГРВІ — найпоширеніша причина; поряд із легким болем з'являються нежить, кашель і невисока температура;
бактеріальні інфекції — ангіна дає сильний біль, високу температуру й гнійний наліт на мигдаликах;
переохолодження — холод подразнює слизову й може спровокувати запалення;
сухе повітря — пересушена слизова вразливіша до інфекцій та подразників;
перенапруження голосу — тривалий крик чи спів подразнюють горло.
Звертайте увагу й на супутні ознаки — температуру, наліт на мигдаликах, кашель, слабкість: разом вони підказують характер хвороби.
Окрім самого болю, є низка ознак, що вказують на запалення й допомагають відрізнити легку застуду від серйознішого стану:
першіння та свербіж, що посилюються під час ковтання чи розмови;
почервоніння слизової та мигдаликів — локальне або поширене;
набряк горла чи мигдаликів, відчуття «комка», важче ковтати;
підвищена температура — часто з ознобом і слабкістю;
збільшені шийні лімфовузли — щільні й болючі під час дотику;
загальна млявість, сонливість, відмова від ігор та їжі;
болюче ковтання, через яке дитина менше п'є та їсть;
ознаки ГРВІ — нежить, кашель, головний біль.
Щоб зрозуміти, як швидко вилікувати горло у дитини вдома, почніть із базових заходів, які полегшують симптоми й підтримують організм.
Спокій
Щадний режим без активних ігор — менше інтоксикації, швидше одужання.
Тепле пиття
Часта тепла рідина пом'якшує слизову й запобігає зневодненню.
Вологе повітря
Вологість 50–70% захищає слизову від пересихання.
М'яка дієта
Супи, пюре, каші без гострого й твердого менше подразнюють горло.
Додаткові заходи
Мед (від року), полоскання сольовим розчином, без холоду й диму.
Ці прості дії створюють умови для швидшого одужання. На тлі грамотної домашньої підтримки будь-які засоби від горла для дітей діють ефективніше.
Тонзипрет® — комплексний препарат природного походження для зняття болю в горлі та підтримки місцевого імунітету в дітей. Він працює не лише із симптомами, а й із причиною запалення. У складі — перець стручковий, лаконос американський і гваякове дерево, які забезпечують кілька напрямів дії:
Знеболює та знімає запалення — зменшує біль під час ковтання, дитині легше пити та їсти.
Зменшує набряк слизових — спадає набряклість, зникає відчуття «комка», легшає дихання.
Діє на віруси та бактерії — антимікробний та імуномодулюючий вплив на причину запалення.
Зміцнює місцевий імунітет — знижує ризик повторних інфекцій.
Препарат випускають у зручних формах: краплі для дітей від 1 року, які легко дозувати, і таблетки для розсмоктування для старших дітей — із приємним смаком і точним дозуванням.
Зазвичай біль у горлі не є критичним, але ці «червоні прапорці» підказують, коли домашнього лікування недостатньо:
Температура, що не збивається — понад 38,5–39 °C довше 2–3 днів або без реакції на жарознижувальне.
Утруднене дихання — свист, хрипи, прискорене дихання, біль на вдиху.
Висипка на тілі — дрібні плями разом із температурою й болем у горлі (зокрема скарлатина).
Різкий біль під час ковтання — відмова від пиття та їжі, можливі гнійні ускладнення.
Поява будь-якого з цих симптомів — привід терміново звернутися до педіатра. Своєчасна оцінка стану дитини допомагає уникнути ускладнень і забезпечити правильне лікування.
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Чому болить горло у дитини: основні причини
Причини болю в горлі бувають різні — від легких сезонних застуд до бактеріальних інфекцій, які потребують уваги лікаря. Розуміння джерела проблеми допомагає підібрати лікування й не пропустити серйозніше захворювання. Найчастіше біль у горлі викликають:
Звертайте увагу й на супутні ознаки — температуру, наліт на мигдаликах, кашель, слабкість: разом вони підказують характер хвороби.
Симптоми, на які треба звернути увагу
Окрім самого болю, є низка ознак, що вказують на запалення й допомагають відрізнити легку застуду від серйознішого стану:
Як лікувати горло у дитини вдома: перші кроки
Щоб зрозуміти, як швидко вилікувати горло у дитини вдома, почніть із базових заходів, які полегшують симптоми й підтримують організм.
Спокій
Щадний режим без активних ігор — менше інтоксикації, швидше одужання.
Тепле пиття
Часта тепла рідина пом'якшує слизову й запобігає зневодненню.
Вологе повітря
Вологість 50–70% захищає слизову від пересихання.
М'яка дієта
Супи, пюре, каші без гострого й твердого менше подразнюють горло.
Додаткові заходи
Мед (від року), полоскання сольовим розчином, без холоду й диму.
Ці прості дії створюють умови для швидшого одужання. На тлі грамотної домашньої підтримки будь-які засоби від горла для дітей діють ефективніше.
Ліки від болю в горлі для дітей: чому варто вибрати Тонзипрет®
Тонзипрет® — комплексний препарат природного походження для зняття болю в горлі та підтримки місцевого імунітету в дітей. Він працює не лише із симптомами, а й із причиною запалення. У складі — перець стручковий, лаконос американський і гваякове дерево, які забезпечують кілька напрямів дії:
Препарат випускають у зручних формах: краплі для дітей від 1 року, які легко дозувати, і таблетки для розсмоктування для старших дітей — із приємним смаком і точним дозуванням.
Коли потрібно негайно звернутися до лікаря
Зазвичай біль у горлі не є критичним, але ці «червоні прапорці» підказують, коли домашнього лікування недостатньо:
Поява будь-якого з цих симптомів — привід терміново звернутися до педіатра. Своєчасна оцінка стану дитини допомагає уникнути ускладнень і забезпечити правильне лікування.
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