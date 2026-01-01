Що робити, коли в дитини болить горло

Що робити, коли в дитини болить горло
Біль у горлі — один із найпоширеніших симптомів дитячих застуд, який часто супроводжує ГРВІ, фарингіт чи ангіну. Батьки нерідко шукають, як швидко вилікувати горло у дитини, адже зволікання може призвести до ускладнень і погіршення стану малюка. Щоб діяти правильно, спершу варто визначити причину дискомфорту, розпізнати тривожні ознаки й вчасно підтримати організм. У статті розглянемо, чому болить горло, на які симптоми звертати увагу, як допомогти вдома та коли потрібна консультація лікаря. Окремо пояснимо, як відрізнити вірусну інфекцію від бактеріальної — від цього залежить тактика лікування.

Чому болить горло у дитини: основні причини


Причини болю в горлі бувають різні — від легких сезонних застуд до бактеріальних інфекцій, які потребують уваги лікаря. Розуміння джерела проблеми допомагає підібрати лікування й не пропустити серйозніше захворювання. Найчастіше біль у горлі викликають:

  • ГРВІ — найпоширеніша причина; поряд із легким болем з'являються нежить, кашель і невисока температура;

  • бактеріальні інфекції — ангіна дає сильний біль, високу температуру й гнійний наліт на мигдаликах;

  • переохолодження — холод подразнює слизову й може спровокувати запалення;

  • сухе повітря — пересушена слизова вразливіша до інфекцій та подразників;

  • перенапруження голосу — тривалий крик чи спів подразнюють горло.

    • Звертайте увагу й на супутні ознаки — температуру, наліт на мигдаликах, кашель, слабкість: разом вони підказують характер хвороби.

    Симптоми, на які треба звернути увагу


    Окрім самого болю, є низка ознак, що вказують на запалення й допомагають відрізнити легку застуду від серйознішого стану:

  • першіння та свербіж, що посилюються під час ковтання чи розмови;

  • почервоніння слизової та мигдаликів — локальне або поширене;

  • набряк горла чи мигдаликів, відчуття «комка», важче ковтати;

  • підвищена температура — часто з ознобом і слабкістю;

  • збільшені шийні лімфовузли — щільні й болючі під час дотику;

  • загальна млявість, сонливість, відмова від ігор та їжі;

  • болюче ковтання, через яке дитина менше п'є та їсть;

  • ознаки ГРВІ — нежить, кашель, головний біль.

    • Як лікувати горло у дитини вдома: перші кроки


    Щоб зрозуміти, як швидко вилікувати горло у дитини вдома, почніть із базових заходів, які полегшують симптоми й підтримують організм.

    Спокій

    Щадний режим без активних ігор — менше інтоксикації, швидше одужання.

    Тепле пиття

    Часта тепла рідина пом'якшує слизову й запобігає зневодненню.

    Вологе повітря

    Вологість 50–70% захищає слизову від пересихання.

    М'яка дієта

    Супи, пюре, каші без гострого й твердого менше подразнюють горло.

    Додаткові заходи

    Мед (від року), полоскання сольовим розчином, без холоду й диму.

    Ці прості дії створюють умови для швидшого одужання. На тлі грамотної домашньої підтримки будь-які засоби від горла для дітей діють ефективніше.

    Ліки від болю в горлі для дітей: чому варто вибрати Тонзипрет®


    Тонзипрет® — комплексний препарат природного походження для зняття болю в горлі та підтримки місцевого імунітету в дітей. Він працює не лише із симптомами, а й із причиною запалення. У складі — перець стручковий, лаконос американський і гваякове дерево, які забезпечують кілька напрямів дії:

  • Знеболює та знімає запалення — зменшує біль під час ковтання, дитині легше пити та їсти.

  • Зменшує набряк слизових — спадає набряклість, зникає відчуття «комка», легшає дихання.

  • Діє на віруси та бактерії — антимікробний та імуномодулюючий вплив на причину запалення.

  • Зміцнює місцевий імунітет — знижує ризик повторних інфекцій.

    • Препарат випускають у зручних формах: краплі для дітей від 1 року, які легко дозувати, і таблетки для розсмоктування для старших дітей — із приємним смаком і точним дозуванням.

    Коли потрібно негайно звернутися до лікаря


    Зазвичай біль у горлі не є критичним, але ці «червоні прапорці» підказують, коли домашнього лікування недостатньо:

  • Температура, що не збивається — понад 38,5–39 °C довше 2–3 днів або без реакції на жарознижувальне.

  • Утруднене дихання — свист, хрипи, прискорене дихання, біль на вдиху.

  • Висипка на тілі — дрібні плями разом із температурою й болем у горлі (зокрема скарлатина).

  • Різкий біль під час ковтання — відмова від пиття та їжі, можливі гнійні ускладнення.

    • Поява будь-якого з цих симптомів — привід терміново звернутися до педіатра. Своєчасна оцінка стану дитини допомагає уникнути ускладнень і забезпечити правильне лікування.


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