У Луцьку патрульні допомогли бабусі, яка забула, де живе
Сьогодні, 05:28
Добрі вчинки починаються з небайдужості. В обласному центрі Волині патрульні поліцейські допомогли літній жінці.
Про це повідомили на сторіці патрульної поліції Волині.
31 серпня патрульні отримали повідомлення про літню жінку, яка перебувала біля місцевого магазину та була дезорієнтована. Вона не могла пригадати, де проживає і як дістатися додому.
Інспектори оперативно прибули на місце, встановили дані 84-річної жінки та її адресу проживання й безпечно доставили її додому.
"Дякуємо небайдужій заявниці, яка не пройшла повз та вчасно звернулася по допомогу. Разом робимо добро та дбаємо одне про одного", - йдеться у дописі на сторінці патрульних.
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Про це повідомили на сторіці патрульної поліції Волині.
31 серпня патрульні отримали повідомлення про літню жінку, яка перебувала біля місцевого магазину та була дезорієнтована. Вона не могла пригадати, де проживає і як дістатися додому.
Інспектори оперативно прибули на місце, встановили дані 84-річної жінки та її адресу проживання й безпечно доставили її додому.
"Дякуємо небайдужій заявниці, яка не пройшла повз та вчасно звернулася по допомогу. Разом робимо добро та дбаємо одне про одного", - йдеться у дописі на сторінці патрульних.
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