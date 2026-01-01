Теплий осінній образ для офісу





Для офісу восени особливо зручні речі, які можна комбінувати шарами. Трикотаж, прямі брюки, спідниці міді, сорочки та жакети дозволяють легко адаптувати образ до температури в приміщенні та на вулиці.



Трикотажний костюм для офісу

В'язаний комплект добре підходить для офісів без суворого дрескоду. Найбільш стримано виглядають моделі з прямими брюками або спідницею міді та лаконічним верхом без великого декору. Для робочого гардероба краще обирати:



молочні та бежеві відтінки;

сірий і графітовий;

шоколадний;

чорний;

темно-синій.

Такі кольори легко поєднати з пальтом, взуттям і сумкою, а сам костюм можна носити не лише комплектом. Светр добре виглядатиме з класичними брюками, а в'язана спідниця з сорочкою або тонким гольфом.



Жакет і класичні брюки

Класичний костюм залишається одним із найбільш універсальних варіантів для роботи. Жакет і брюки можна носити разом або поєднувати з іншими речами гардероба. Саме така універсальність робить костюм зручним для прохолодного сезону.



Восени під жакет можна додати тонку водолазку, трикотажний топ або сорочку. Для більш м'якого образу замість класичних брюк підійдуть прямі джинси темного кольору.



Трикотажна сукня для роботи

Трикотажні сукні добре підходять для осені, оскільки створюють готовий образ і не потребують великої кількості додаткових речей. Для роботи краще вибирати довжину міді та спокійний крій. Доповнити сукню можна:



довгим пальтом;

жакетом;

високими чоботами;

ботильйонами;

лоферами.

Якщо сукня досить проста, акцент можна зробити на ремені або структурованій сумці.



Сорочка як акцент в образі

Офісний гардероб не обов'язково має складатися лише з однотонних базових речей. Одна сорочка з принтом або цікавим кроєм може зробити звичний комплект помітнішим. Такий прийом добре працює разом із класичним жакетом і спокійним низом.



Для осені сорочку можна носити під светром, жилетом або жакетом. Якщо верх має принт, брюки, спідницю та аксесуари краще залишити більш нейтральними.



Яке взуття вибрати для офісу восени

Взуття має підтримувати загальний стиль образу та залишатися комфортним протягом дня. Найпростіше комбінувати осінній офісний гардероб із:



лоферами;

ботильйонами;

високими чоботами;

класичними черевиками.

Лофери добре підходять до костюмів і прямих брюк, а високі чоботи до спідниць та суконь міді. Для дощової погоди краще вибирати моделі зі стійкою підошвою та практичним верхом.



Осінній офісний образ не обов'язково має бути строгим. Поєднання трикотажу, класичного крою та кількох базових аксесуарів дозволяє виглядати зібрано й водночас почуватися комфортно протягом робочого дня.



В асортименті українського бренду Maritel можна підібрати жіночі костюми, трикотажні моделі та інший одяг, який легко додати в осінній офісний гардероб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Осінній офісний гардероб має бути не лише стриманим, а й комфортним для прохолодної погоди. Добре підібраний костюм жіночий в'язаний може стати основою такого образу. Він виглядає зібрано, не сковує рухів і легко поєднується з пальтом, жакетом та класичним взуттям.Для офісу восени особливо зручні речі, які можна комбінувати шарами. Трикотаж, прямі брюки, спідниці міді, сорочки та жакети дозволяють легко адаптувати образ до температури в приміщенні та на вулиці.В'язаний комплект добре підходить для офісів без суворого дрескоду. Найбільш стримано виглядають моделі з прямими брюками або спідницею міді та лаконічним верхом без великого декору. Для робочого гардероба краще обирати:Такі кольори легко поєднати з пальтом, взуттям і сумкою, а сам костюм можна носити не лише комплектом. Светр добре виглядатиме з класичними брюками, а в'язана спідниця з сорочкою або тонким гольфом.Класичний костюм залишається одним із найбільш універсальних варіантів для роботи. Жакет і брюки можна носити разом або поєднувати з іншими речами гардероба. Саме така універсальність робить костюм зручним для прохолодного сезону.Восени під жакет можна додати тонку водолазку, трикотажний топ або сорочку. Для більш м'якого образу замість класичних брюк підійдуть прямі джинси темного кольору.Трикотажні сукні добре підходять для осені, оскільки створюють готовий образ і не потребують великої кількості додаткових речей. Для роботи краще вибирати довжину міді та спокійний крій. Доповнити сукню можна:Якщо сукня досить проста, акцент можна зробити на ремені або структурованій сумці.Офісний гардероб не обов'язково має складатися лише з однотонних базових речей. Одна сорочка з принтом або цікавим кроєм може зробити звичний комплект помітнішим. Такий прийом добре працює разом із класичним жакетом і спокійним низом.Для осені сорочку можна носити під светром, жилетом або жакетом. Якщо верх має принт, брюки, спідницю та аксесуари краще залишити більш нейтральними.Взуття має підтримувати загальний стиль образу та залишатися комфортним протягом дня. Найпростіше комбінувати осінній офісний гардероб із:Лофери добре підходять до костюмів і прямих брюк, а високі чоботи до спідниць та суконь міді. Для дощової погоди краще вибирати моделі зі стійкою підошвою та практичним верхом.Осінній офісний образ не обов'язково має бути строгим. Поєднання трикотажу, класичного крою та кількох базових аксесуарів дозволяє виглядати зібрано й водночас почуватися комфортно протягом робочого дня.В асортименті українського бренду Maritel можна підібрати жіночі костюми, трикотажні моделі та інший одяг, який легко додати в осінній офісний гардероб.

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