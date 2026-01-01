У Порт City влаштували святкову фотозону з миттєвими фото





Долучитися до атмосфери свята можна й у ТРЦ Порт City, де працює спеціальна фотозона з можливістю зробити миттєві фото на пам’ять.



Фотозона працюватиме 1 вересня з 13:00 до 18:00.



ДЕ: 1 поверсі ТРЦ Порт City.



Організатори запрошують лучан та гостей міста зробити яскраві світлини та відзначити початок нового навчального року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 1 вересня, у навчальних закладах Луцької громади відзначають День знань, тож місто наповнилося святковим настроєм та позитивними емоціями.Долучитися до атмосфери свята можна й у, де працює спеціальна фотозона з можливістю зробити миттєві фото на пам’ять.Фотозона працюватиме 1 вересня з 13:00 до 18:00.ДЕ: 1 поверсі ТРЦ Порт City.Організатори запрошують лучан та гостей міста зробити яскраві світлини та відзначити початок нового навчального року.

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