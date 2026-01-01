У Порт City влаштували святкову фотозону з миттєвими фото

У Порт City влаштували святкову фотозону з миттєвими фото
Сьогодні, 1 вересня, у навчальних закладах Луцької громади відзначають День знань, тож місто наповнилося святковим настроєм та позитивними емоціями.

Долучитися до атмосфери свята можна й у ТРЦ Порт City, де працює спеціальна фотозона з можливістю зробити миттєві фото на пам’ять.

Фотозона працюватиме 1 вересня з 13:00 до 18:00.

ДЕ: 1 поверсі ТРЦ Порт City.

Організатори запрошують лучан та гостей міста зробити яскраві світлини та відзначити початок нового навчального року.
У Порт City влаштували святкову фотозону з миттєвими фото

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