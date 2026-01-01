У луцькому FIGLI MIGLI запровадили «Щасливі години»: безлімітні розваги зі знижкою 30%
02 вересня, 20:30
У дитячому розважальному центрі FIGLI MIGLI, що працює на третьому поверсі ТРЦ PortCity у Луцьку, стартувала акція «Щасливі години».
Щосереди та щочетверга з 19:00 до 22:00 відвідувачі можуть скористатися знижкою 30% на безлімітні розваги.
Акція дає можливість дітям активно провести час — стрибати, бігати, грати та розважатися без обмежень за спеціальною ціною.
Акція діє до 1 жовтня 2026 року.
Тож середа та четвер можуть стати чудовою нагодою влаштувати дітям вечір активних розваг і заощадити.
FIGLI MIGLI, 3 поверх ТРЦ PortCity, вул. Сухомлинського, 1, Луцьк.
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