У луцькому FIGLI MIGLI запровадили «Щасливі години»: безлімітні розваги зі знижкою 30%

У луцькому FIGLI MIGLI запровадили «Щасливі години»: безлімітні розваги зі знижкою 30%

У дитячому розважальному центрі FIGLI MIGLI, що працює на третьому поверсі ТРЦ PortCity у Луцьку, стартувала акція «Щасливі години».

Щосереди та щочетверга з 19:00 до 22:00 відвідувачі можуть скористатися знижкою 30% на безлімітні розваги.

Акція дає можливість дітям активно провести час — стрибати, бігати, грати та розважатися без обмежень за спеціальною ціною.

Акція діє до 1 жовтня 2026 року.

Тож середа та четвер можуть стати чудовою нагодою влаштувати дітям вечір активних розваг і заощадити.

FIGLI MIGLI, 3 поверх ТРЦ PortCity, вул. Сухомлинського, 1, Луцьк.

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