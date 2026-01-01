Вибираємо новий пилосос: на що звернути увагу





Щоб не переплачувати за непотрібні функції, під час вибору варто оцінити конструкцію, потужність, тип пилозбірника та комплектацію. Які саме критерії потребують особливої уваги, коли потрібно



Тип конструкції

Класичні підлогові пилососи мають корпус на колесах, гнучкий шланг, телескопічну трубку та контейнер або мішок для сміття. Вони підходять для генерального прибирання, великих приміщень і тривалої роботи. Деякі моделі поєднують сухе та вологе очищення. Вертикальні пилососи — більш компактні та маневрені. Бездротові версії працюють від акумулятора, тому під час прибирання не потрібно шукати розетку.



Потужність всмоктування

Для прибирання килимів, шерсті тварин і великої кількості сміття варто вибирати модель з достатнім запасом продуктивності. Для невеликої квартири без килимів надпотужний пристрій не завжди виправданий. Висока потужність також може збільшувати енергоспоживання та вартість техніки.



Пилозбірник

У сучасних пилососах використовують кілька варіантів систем збору сміття:



1. одноразові або багаторазові мішки;



2. пластикові контейнери;



3. системи пресування сміття;



4. аквафільтри з водяним очищенням.



Мішкові моделі потребують регулярної заміни або очищення мішка. У контейнерних пилососах достатньо спорожняти резервуар після прибирання. Аквафільтр затримує пил у воді — після кожного використання потрібно вилити забруднену воду та просушити ємність.



Енергоефективність

Якщо пилосос використовують часто, варто враховувати його споживання електроенергії. Оцінюйте цей показник разом з продуктивністю та сценарієм використання. Для акумуляторних моделей додатково перевіряйте час роботи, тривалість заряджання та можливість заміни батареї.



Насадки та фільтрація

Комплектація впливає на зручність прибирання. У наборі можуть бути щітки для:



1. підлоги та килимів;



2. м'яких меблів;



3. щілин і важкодоступних зон.



Якщо вдома є тварини, корисною стане турбощітка, яка ефективно збирає шерсть із текстильних поверхонь. Також зверніть увагу на систему фільтрації. Якісні пилососи з каталогу Алло затримують дрібні частинки та не дають їм повертатися в повітря разом з вихідним потоком.



Що врахувати перед купівлею

Перед вибором пилососа визначте площу житла, типи підлогових покриттів, частоту прибирання та кількість текстильних поверхонь. Перевірте місткість пилозбірника, рівень шуму, довжину кабелю або час автономної роботи, вагу корпусу та зручність обслуговування. Купуйте техніку від перевіреного виробника з офіційною гарантією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пилосос допомагає підтримувати чистоту в оселі без зайвих зусиль. Сучасні моделі збирають пил, крихти, шерсть і дрібне сміття з килимів, ламінату, паркету, плитки та інших покриттів. Окремі пристрої підтримують вологе прибирання, а роботи можуть самостійно очищати підлогу за заданим графіком.Щоб не переплачувати за непотрібні функції, під час вибору варто оцінити конструкцію, потужність, тип пилозбірника та комплектацію. Які саме критерії потребують особливої уваги, коли потрібно вибрати пилосос в Києві , детально розповідаємо далі.Класичні підлогові пилососи мають корпус на колесах, гнучкий шланг, телескопічну трубку та контейнер або мішок для сміття. Вони підходять для генерального прибирання, великих приміщень і тривалої роботи. Деякі моделі поєднують сухе та вологе очищення. Вертикальні пилососи — більш компактні та маневрені. Бездротові версії працюють від акумулятора, тому під час прибирання не потрібно шукати розетку.Для прибирання килимів, шерсті тварин і великої кількості сміття варто вибирати модель з достатнім запасом продуктивності. Для невеликої квартири без килимів надпотужний пристрій не завжди виправданий. Висока потужність також може збільшувати енергоспоживання та вартість техніки.У сучасних пилососах використовують кілька варіантів систем збору сміття:1. одноразові або багаторазові мішки;2. пластикові контейнери;3. системи пресування сміття;4. аквафільтри з водяним очищенням.Мішкові моделі потребують регулярної заміни або очищення мішка. У контейнерних пилососах достатньо спорожняти резервуар після прибирання. Аквафільтр затримує пил у воді — після кожного використання потрібно вилити забруднену воду та просушити ємність.Якщо пилосос використовують часто, варто враховувати його споживання електроенергії. Оцінюйте цей показник разом з продуктивністю та сценарієм використання. Для акумуляторних моделей додатково перевіряйте час роботи, тривалість заряджання та можливість заміни батареї.Комплектація впливає на зручність прибирання. У наборі можуть бути щітки для:1. підлоги та килимів;2. м'яких меблів;3. щілин і важкодоступних зон.Якщо вдома є тварини, корисною стане турбощітка, яка ефективно збирає шерсть із текстильних поверхонь. Також зверніть увагу на систему фільтрації. Якісні пилососи з каталогу Алло затримують дрібні частинки та не дають їм повертатися в повітря разом з вихідним потоком.Перед вибором пилососа визначте площу житла, типи підлогових покриттів, частоту прибирання та кількість текстильних поверхонь. Перевірте місткість пилозбірника, рівень шуму, довжину кабелю або час автономної роботи, вагу корпусу та зручність обслуговування. Купуйте техніку від перевіреного виробника з офіційною гарантією.

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