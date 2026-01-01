iPhone навчився сам відповідати на повідомлення — але знову не українською





Як це працює

Функція називається Apple Intelligence — так Apple позначає весь набір "розумних" можливостей, які з'явились у нових iPhone. Одна з них — автоматичні підказки відповідей: коли приходить повідомлення чи лист, iPhone аналізує зміст і пропонує кілька готових варіантів відповіді, які можна відправити одним дотиком або доопрацювати під себе.



Крім цього, той самий набір функцій уміє коротко переказувати довгі листи й повідомлення, прибирати зайві об'єкти з фотографій, а також переписувати текст у різному тоні — офіційніше чи, навпаки, простіше.



Чому це поки не працює українською

Ці функції розуміють і генерують текст лише певними мовами — і українська поки серед них відсутня. Наразі підтримуються англійська, французька, німецька, італійська, іспанська, португальська, а також кілька азійських та скандинавських мов. Apple регулярно додає нові мови оновленнями, але станом на сьогодні жодного офіційного терміну для запуску українською компанія не називала.



На практиці це означає: якщо у вас телефон з українською мовою інтерфейсу, підказки відповідей і решта "розумних" функцій просто не з'являться. Дехто обходить це, перемикаючи мову Siri та частину системи на англійську, — тоді функції запрацьовують, але й підказки, і саморозпізнавання тексту працюють з англомовним, а не українським змістом.



На яких iPhone це взагалі є

Ці функції доступні не на всіх моделях — потрібен один із новіших iPhone: 15 Pro, 15 Pro Max, або будь-яка модель лінійки 16 і новіше. На старіших моделях, включно з базовим iPhone 15 чи iPhone 14, такої можливості немає в принципі — навіть після оновлення системи.



Якщо розглядаєте оновлення телефона з розрахунком на ці функції на майбутнє (коли зʼявиться українська мова), варто одразу дивитися саме в бік моделей, що їх підтримують — наприклад,



Підсумок

Новий iPhone уже вміє сам підказувати відповіді на повідомлення, скорочувати тексти та редагувати фото — але поки що тільки кількома мовами, і українська в цей список ще не входить. Функція запрацює автоматично, без потреби купувати новий телефон, щойно Apple додасть підтримку — головне, щоб модель вже мала потрібну апаратну частину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Apple додала в новий iPhone функцію, яка сама пропонує готові відповіді на повідомлення та листи — досить глянути на текст, і телефон вже підказує, що можна написати у відповідь. Виглядає зручно, але є нюанс: українською це поки не працює.Функція називається Apple Intelligence — так Apple позначає весь набір "розумних" можливостей, які з'явились у нових iPhone. Одна з них — автоматичні підказки відповідей: коли приходить повідомлення чи лист, iPhone аналізує зміст і пропонує кілька готових варіантів відповіді, які можна відправити одним дотиком або доопрацювати під себе.Крім цього, той самий набір функцій уміє коротко переказувати довгі листи й повідомлення, прибирати зайві об'єкти з фотографій, а також переписувати текст у різному тоні — офіційніше чи, навпаки, простіше.Ці функції розуміють і генерують текст лише певними мовами — і українська поки серед них відсутня. Наразі підтримуються англійська, французька, німецька, італійська, іспанська, португальська, а також кілька азійських та скандинавських мов. Apple регулярно додає нові мови оновленнями, але станом на сьогодні жодного офіційного терміну для запуску українською компанія не називала.На практиці це означає: якщо у вас телефон з українською мовою інтерфейсу, підказки відповідей і решта "розумних" функцій просто не з'являться. Дехто обходить це, перемикаючи мову Siri та частину системи на англійську, — тоді функції запрацьовують, але й підказки, і саморозпізнавання тексту працюють з англомовним, а не українським змістом.Ці функції доступні не на всіх моделях — потрібен один із новіших iPhone: 15 Pro, 15 Pro Max, або будь-яка модель лінійки 16 і новіше. На старіших моделях, включно з базовим iPhone 15 чи iPhone 14, такої можливості немає в принципі — навіть після оновлення системи.Якщо розглядаєте оновлення телефона з розрахунком на ці функції на майбутнє (коли зʼявиться українська мова), варто одразу дивитися саме в бік моделей, що їх підтримують — наприклад, iPhone 16 Pro Max б/у , який уже має весь необхідний набір апаратних можливостей.Новий iPhone уже вміє сам підказувати відповіді на повідомлення, скорочувати тексти та редагувати фото — але поки що тільки кількома мовами, і українська в цей список ще не входить. Функція запрацює автоматично, без потреби купувати новий телефон, щойно Apple додасть підтримку — головне, щоб модель вже мала потрібну апаратну частину.

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