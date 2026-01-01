Росіяни вдарили по заправці в Києві

Росіяни вдарили по заправці в Києві
У Голосіївському районі внаслідок російської атаки по АЗС троє людей поранені.

Про це повідомили у ДСНС Київщини.

На місці удару загорівся легковий автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту. Також виникла пожежа у 8-поверховій нежитловій будівлі.

Після повторного влучання загорілися дизельні генератори.

Місцеві канали пишуть, що заправка розташована поблизу ТРЦ «Республіка» неподалік від станції метро «Теремки».
Росіяни вдарили по заправці в Києві
Росіяни вдарили по заправці в Києві
Росіяни вдарили по заправці в Києві

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Маленькі шедеври власноруч: у Луцьку влаштують майстер-клас із повітряного пластиліну
Сьогодні, 12:33
На Волині 15-річний мотоцикліст збив пенсіонера
Сьогодні, 12:06
Росіяни вдарили по заправці в Києві
Сьогодні, 11:56
20 000 доларів - за виїзд до Румунії: на Волині затримали 40-річного киянина
Сьогодні, 11:03
Склад боєприпасів в овочесховищі під Києвом: після загибелі 35 людей посадовцю СБУ оголосили підозру
Сьогодні, 10:31
Медіа
відео
1/8