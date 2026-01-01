Росіяни вдарили по заправці в Києві





Про це повідомили у



На місці удару загорівся легковий автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту. Також виникла пожежа у 8-поверховій нежитловій будівлі.



Після повторного влучання загорілися дизельні генератори.



Місцеві канали пишуть, що заправка розташована поблизу ТРЦ «Республіка» неподалік від станції метро «Теремки».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Голосіївському районі внаслідок російської атаки по АЗС троє людей поранені.Про це повідомили у ДСНС Київщини На місці удару загорівся легковий автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту. Також виникла пожежа у 8-поверховій нежитловій будівлі.Після повторного влучання загорілися дизельні генератори.Місцеві канали пишуть, що заправка розташована поблизу ТРЦ «Республіка» неподалік від станції метро «Теремки».

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