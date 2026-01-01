Росіяни вдарили по заправці в Києві
Сьогодні, 11:56
У Голосіївському районі внаслідок російської атаки по АЗС троє людей поранені.
Про це повідомили у ДСНС Київщини.
На місці удару загорівся легковий автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту. Також виникла пожежа у 8-поверховій нежитловій будівлі.
Після повторного влучання загорілися дизельні генератори.
Місцеві канали пишуть, що заправка розташована поблизу ТРЦ «Республіка» неподалік від станції метро «Теремки».
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Про це повідомили у ДСНС Київщини.
На місці удару загорівся легковий автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту. Також виникла пожежа у 8-поверховій нежитловій будівлі.
Після повторного влучання загорілися дизельні генератори.
Місцеві канали пишуть, що заправка розташована поблизу ТРЦ «Республіка» неподалік від станції метро «Теремки».
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