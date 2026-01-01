Маленькі шедеври власноруч: у Луцьку влаштують майстер-клас із повітряного пластиліну





Захід відбудеться 11 вересня о 17:00 у ТРЦ ПортCity, повідомляють організатори.



Під час майстер-класу діти зможуть проявити фантазію та навчитися працювати з повітряним пластиліном. Учасники створюватимуть кумедні фігурки тварин, а готові вироби зможуть забрати із собою.



Коли: 11 вересня, 17:00.



Де: ТРЦ «ПортCity», ІІІ поверх, дитяча ігрова зона.



Організатори зазначають, що заняття покликане не лише розважити дітей, а й допомогти їм розвивати творчі навички та уяву.



Майстер-клас проведуть у дитячій ігровій зоні на третьому поверсі ТРЦ «ПортCity».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку маленьких любителів творчості запрошують на майстер-клас, під час якого діти власноруч створюватимуть яскраві фігурки з повітряного пластиліну.Захід відбудеться 11 вересня о 17:00 у, повідомляють організатори.Під час майстер-класу діти зможуть проявити фантазію та навчитися працювати з повітряним пластиліном. Учасники створюватимуть кумедні фігурки тварин, а готові вироби зможуть забрати із собою.11 вересня, 17:00.ТРЦ «ПортCity», ІІІ поверх, дитяча ігрова зона.Організатори зазначають, що заняття покликане не лише розважити дітей, а й допомогти їм розвивати творчі навички та уяву.Майстер-клас проведуть у дитячій ігровій зоні на третьому поверсі ТРЦ «ПортCity».

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