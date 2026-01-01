Маленькі шедеври власноруч: у Луцьку влаштують майстер-клас із повітряного пластиліну

Маленькі шедеври власноруч: у Луцьку влаштують майстер-клас із повітряного пластиліну
У Луцьку маленьких любителів творчості запрошують на майстер-клас, під час якого діти власноруч створюватимуть яскраві фігурки з повітряного пластиліну.

Захід відбудеться 11 вересня о 17:00 у ТРЦ ПортCity, повідомляють організатори.

Під час майстер-класу діти зможуть проявити фантазію та навчитися працювати з повітряним пластиліном. Учасники створюватимуть кумедні фігурки тварин, а готові вироби зможуть забрати із собою.

Коли: 11 вересня, 17:00.

Де: ТРЦ «ПортCity», ІІІ поверх, дитяча ігрова зона.

Організатори зазначають, що заняття покликане не лише розважити дітей, а й допомогти їм розвивати творчі навички та уяву.

Майстер-клас проведуть у дитячій ігровій зоні на третьому поверсі ТРЦ «ПортCity».

Маленькі шедеври власноруч: у Луцьку влаштують майстер-клас із повітряного пластиліну

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