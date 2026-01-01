На Волині 15-річний мотоцикліст збив пенсіонера

На Волині 15-річний мотоцикліст збив пенсіонера
ДТП трапилась в Качині Камінь-Каширського району 8 вересня.

Про це повідомили у поліції Волині.

Неповнолітній місцевий мешканець, 2011 року народження, керував мотоциклом без реєстраційного номера. У селі на ґрунтовій дорозі хлопець не впорався з керуванням і скоїв наїзд на місцевого пенсіонера, 1964 року народження. Травми та забої отримали обоє учасників ДТП.

Їх ушпиталили в місцевий медзаклад. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Відомості зареєстровані за ч.1 ст.286 КК України.


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Теги: Волинь, ДТП
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