На Волині 15-річний мотоцикліст збив пенсіонера





Про це повідомили у поліції Волині.



Неповнолітній місцевий мешканець, 2011 року народження, керував мотоциклом без реєстраційного номера. У селі на ґрунтовій дорозі хлопець не впорався з керуванням і скоїв наїзд на місцевого пенсіонера, 1964 року народження. Травми та забої отримали обоє учасників ДТП.



Їх ушпиталили в місцевий медзаклад. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Відомості зареєстровані за ч.1 ст.286 КК України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДТП трапилась в Качині Камінь-Каширського району 8 вересня.Про це повідомили у поліції Волині.Неповнолітній місцевий мешканець, 2011 року народження, керував мотоциклом без реєстраційного номера. У селі на ґрунтовій дорозі хлопець не впорався з керуванням і скоїв наїзд на місцевого пенсіонера, 1964 року народження. Травми та забої отримали обоє учасників ДТП.Їх ушпиталили в місцевий медзаклад. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Відомості зареєстровані за ч.1 ст.286 КК України.

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