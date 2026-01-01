Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на суботу, 12 вересня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 12 вересня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Вночі значний дощ, гроза, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 14-16°.



Область



Хмарно з проясненнями. Вночі значний дощ, місцями гроза, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 12-17°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 12 вересня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Хмарно з проясненнями. Вночі значний дощ, гроза, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 14-16°.Хмарно з проясненнями. Вночі значний дощ, місцями гроза, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 12-17°.

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