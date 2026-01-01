Скільки коштує хліб у Луцьку: огляд цін





Журналісти



Вартість хліба у магазинах Луцька помітно відрізняється залежно від виробника, складу та формату продукції. Звичайний житньо-пшеничний і формовий хліб (зокрема такі популярні позиції, як «Покровський» чи «Селянський») у супермаркетах міста коштує в середньому від 24 до 40 гривень за буханець чи половинку.



Класичні білі батони та здобні багети можна знайти за 25–35 гривень, тоді як темні сорти чорного чи заварного хліба коштують у межах 30–42 гривень.



Водночас тостовий хліб у герметичній нарізці від відомих марок на кшталт «Теремно» чи «Цар-Хліб» обійдеться у межах 30–45 гривень за упаковку, а спеціалізовані або фітнес-варіанти з додаванням злаків коштують близько 42–52 гривень.



Крім того, у великих маркетах представлена свіжа випічка власного виробництва, ціни на яку стартують в середньому від 40 гривень і можуть сягати 60 гривень за крафтові вироби.



При цьому фінальна вартість буханця на полиці формується не лише цінами від виробника чи торговою націнкою мережі. На неї також впливають витрати на зберігання продукції, специфіка логістики конкретного дистриб'ютора, обсяги партій постачання та навіть рівень конкуренції між магазинами у різних міських районах. Саме тому на один і той самий товар у магазинах однієї мережі, але в різних куточках Луцька, цінники можуть дещо відрізнятися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку хліб у супермаркетах нині коштує від 24 до понад 50 гривень залежно від виду, виробника та складу. На ціну хлібобулочних виробів впливають не лише витрати на виробництво, а й вартість енергоносіїв, пального та логістики.Журналісти ВСН перевірили, скільки коштує хліб у популярних супермаркетах Луцька та які цінники можна побачити на полицях.Вартість хліба у магазинах Луцька помітно відрізняється залежно від виробника, складу та формату продукції. Звичайний житньо-пшеничний і формовий хліб (зокрема такі популярні позиції, як «Покровський» чи «Селянський») у супермаркетах міста коштує в середньому від 24 до 40 гривень за буханець чи половинку.Класичні білі батони та здобні багети можна знайти за 25–35 гривень, тоді як темні сорти чорного чи заварного хліба коштують у межах 30–42 гривень.Водночас тостовий хліб у герметичній нарізці від відомих марок на кшталт «Теремно» чи «Цар-Хліб» обійдеться у межах 30–45 гривень за упаковку, а спеціалізовані або фітнес-варіанти з додаванням злаків коштують близько 42–52 гривень.Крім того, у великих маркетах представлена свіжа випічка власного виробництва, ціни на яку стартують в середньому від 40 гривень і можуть сягати 60 гривень за крафтові вироби.При цьому фінальна вартість буханця на полиці формується не лише цінами від виробника чи торговою націнкою мережі. На неї також впливають витрати на зберігання продукції, специфіка логістики конкретного дистриб'ютора, обсяги партій постачання та навіть рівень конкуренції між магазинами у різних міських районах. Саме тому на один і той самий товар у магазинах однієї мережі, але в різних куточках Луцька, цінники можуть дещо відрізнятися.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію